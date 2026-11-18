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एमसीबी के कुंवारपुर धान खरीदी केंद्र में खामियां, किसान कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं का लगाया आरोप

Etv Bharat ( ETV Bharat Chhattisgarh )

एमसीबी: छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर कई खामियों को उजागर करने का दावा किया है. छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सरगुजा संभाग प्रभारी बिमलेश तिवारी ने भरतपुर विकासखंड के बहारसी और कुंवारपुर धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, हमालों की मजदूरी भुगतान व्यवस्था और किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया. कुंवारपुर केंद्र में निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और मौके की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की.

कुंवारपुर धान खरीदी केंद्र में छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस नेता बिमलेश तिवारी ने बताया कि वे किसान कांग्रेस की बैठक के सिलसिले में भरतपुर विकासखंड पहुंचे थे, इसी दौरान धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों और हमालों से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली. उन्होंने आरोप लगाया कि कुंवारपुर धान खरीदी केंद्र में हमालों को शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति बोरी के हिसाब से मजदूरी भुगतान नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें दैनिक मजदूरी दर से भुगतान किया जा रहा है. उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमालों को निर्धारित नियमों के अनुसार मजदूरी मिलनी चाहिए.