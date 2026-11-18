एमसीबी के कुंवारपुर धान खरीदी केंद्र में खामियां, किसान कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं का लगाया आरोप
हमालों की मजदूरी, मेडिकल किट और पेयजल व्यवस्था को लेकर किसान कांग्रेस ने नाराजगी जताई. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 12:14 PM IST
एमसीबी: छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर कई खामियों को उजागर करने का दावा किया है. छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सरगुजा संभाग प्रभारी बिमलेश तिवारी ने भरतपुर विकासखंड के बहारसी और कुंवारपुर धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, हमालों की मजदूरी भुगतान व्यवस्था और किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया. कुंवारपुर केंद्र में निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और मौके की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की.
कुंवारपुर धान खरीदी केंद्र में छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस नेता
बिमलेश तिवारी ने बताया कि वे किसान कांग्रेस की बैठक के सिलसिले में भरतपुर विकासखंड पहुंचे थे, इसी दौरान धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों और हमालों से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली. उन्होंने आरोप लगाया कि कुंवारपुर धान खरीदी केंद्र में हमालों को शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति बोरी के हिसाब से मजदूरी भुगतान नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें दैनिक मजदूरी दर से भुगतान किया जा रहा है. उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमालों को निर्धारित नियमों के अनुसार मजदूरी मिलनी चाहिए.
|कुंवारपुर धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किए. यहां हमालों ने बताया कि दैनिक रोजी के हिसाब से मजदूरी दिया जाता है जबकि शासन की गाइडलाइन के अनुसार उन्हें प्रति बोरी खाली करने का निर्धारित दर के अनुसार देना चाहिए. समिति प्रबंधक भी मौके पर मौजूद नहीं है. किसानों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है. फर्स्ट एड की भी व्यवस्था नहीं है. 40 किलो भर्ती लेना चाहिए लेकिन किसानों से 40 किलो 800 ग्राम लिया जा रहा है. इस संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी-बिमलेश तिवारी, सरगुजा संभाग प्रभारी, छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस
धान खरीदी के दौरान समिति प्रबंधक मौजूद नहीं होने का आरोप
निरीक्षण के दौरान समिति प्रबंधक की अनुपस्थिति का मुद्दा भी सामने आया. तिवारी ने कहा कि धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दौरान समिति प्रबंधक की मौजूदगी जरूरी है, ताकि किसानों और कर्मचारियों की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके.
किसानों के लिए पेयजल की भी व्यवस्था नहीं होने का दावा
किसान कांग्रेस नेता ने खरीदी केंद्र में किसानों के लिए पेयजल व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि धान बेचने के लिए दूर-दराज से किसान खरीदी केंद्र पहुंचते हैं. ऐसे में उनके लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए. पानी से भरे घड़े अथवा अन्य माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए, लेकिन निरीक्षण के दौरान ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं दी. इसके अलावा खरीदी केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल किट उपलब्ध नहीं होने पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की.
किसानों से ज्यादा धान लेने का आरोप
तिवारी ने कहा कि किसानों की उपज का वजन निर्धारित मापदंडों के अनुसार होना चाहिए और पूरी खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जानी चाहिए. किसानों को अपनी मेहनत की फसल बेचने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. खरीदी केंद्रों में शासन के निर्देशों का पालन कराना संबंधित समिति और अधिकारियों की जिम्मेदारी है.
अव्यवस्थाओं को लेकर किसान कांग्रेस करेगी कार्रवाई
बिमलेश तिवारी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां और समस्याएं सामने आई हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा. मौके पर की गई वीडियो रिकॉर्डिंग और प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों और हमालों के अधिकारों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए. धान खरीदी केंद्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ मजदूरी भुगतान की व्यवस्था भी निर्धारित नियमों के अनुरूप होनी चाहिए.
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