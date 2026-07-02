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छत्तीसगढ़ में खरीफ की बुआई ने पकड़ी रफ्तार, 10% लक्ष्य पूरा, खाद-बीज को लेकर CM साय का अधिकारियों को निर्देश

छत्तीसगढ़ में खरीफ की बुआई ने पकड़ी रफ्तार, 10% लक्ष्य पूरा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार समय पर प्रमाणित खाद और बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि वितरण में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सभी समितियों में पर्याप्त खाद-बीज का भंडारण और लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं.

रायपुर: प्रदेश में मानसून आने के बाद खेती-किसानी का काम तेजी से शुरू हो गया है. अब तक 4.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हो चुकी है, जो खरीफ सीजन के कुल 48.69 लाख हेक्टेयर लक्ष्य का करीब 10 प्रतिशत है. किसानों को खेती-किसानी में सहुलियत हो इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी आवश्यक सहयोग करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

किसानों को मिला भरपूर खाद और बीज

कृषि विभाग के अनुसार अब तक किसानों को 7.28 लाख मीट्रिक टन खाद और 3.09 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया जा चुका है. प्रदेश में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, मूंग, मूंगफली और रामतिल जैसी फसलों की बुआई जारी है.

बारिश से बढ़ी खेती की रफ्तार

2 जुलाई 2026 तक प्रदेश में औसतन 96.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है. जबकि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1246.3 मिमी है. अच्छी बारिश के कारण आने वाले दिनों में बुआई का रकबा और बढ़ने की उम्मीद है.

खाद और बीज का पर्याप्त भंडारण

खरीफ 2026 के लिए 4.95 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है. इनमें से 4.30 लाख क्विंटल बीज का भंडारण हो चुका है और 3.09 लाख क्विंटल किसानों को दिया जा चुका है. वहीं 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण के लक्ष्य के मुकाबले 13.16 लाख मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है, जिसमें से 7.28 लाख मीट्रिक टन किसानों को वितरित हो चुका है.

किसानों को मिल रहा फसल ऋण

राज्य सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण भी दे रही है. 30 जून 2026 तक किसानों को 5,525 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है. पिछले साल इसी अवधि में यह राशि 4,517 करोड़ थी. इस वर्ष सरकार ने 8,800 करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है.