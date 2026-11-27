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ड्राइवर को झपकी आई तो चश्मा बजाएगा अलार्म, फिर भी नहीं जागा तो चेहरे पर मारेगा पानी का फव्वारा, सातवीं के छात्र का गजब आविष्कार

खैरागढ़ में सातवीं के छात्र ने बनाया स्मार्ट चश्मा ( ETV Bharat )

खैरागढ़. सड़क हादसों को कम करने और कई जिंदगियों को बचाने की तरफ एक अनोखा कदम सातवीं के छात्र ने उठाया है. दरअसल सड़क हादसों की एक बड़ी वजह ड्राइवर को आने वाली झपकी भी होती है. ऐसे में समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की है खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र डीगेंद्र सिन्हा ने...

छात्र ने ऐसा स्मार्ट चश्मा तैयार किया है, जो चालक को झपकी आते ही अलर्ट करेगा. इतना ही नहीं, अलार्म के बाद भी चालक नहीं जागा तो उसके चेहरे पर पानी का फव्वारा छोड़ेगा. खास बात यह है कि इस अनूठे मॉडल को जिला स्तर पर पहला और संभाग स्तर पर दूसरा स्थान मिला है. अब इसका चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है. कैसी मिली इसकी प्रेरणा और ये चश्मा कैसे काम करता है जानते हैं छात्र डिगेंद्र सिन्हा से-