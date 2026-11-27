ड्राइवर को झपकी आई तो चश्मा बजाएगा अलार्म, फिर भी नहीं जागा तो चेहरे पर मारेगा पानी का फव्वारा, सातवीं के छात्र का गजब आविष्कार
खैरागढ़ में सातवीं के छात्र ने बनाया स्मार्ट चश्मा, राज्य स्तर के लिए मॉडल का चयन, संवाददाता साकेत कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 7:33 AM IST
खैरागढ़. सड़क हादसों को कम करने और कई जिंदगियों को बचाने की तरफ एक अनोखा कदम सातवीं के छात्र ने उठाया है. दरअसल सड़क हादसों की एक बड़ी वजह ड्राइवर को आने वाली झपकी भी होती है. ऐसे में समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की है खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र डीगेंद्र सिन्हा ने...
छात्र ने ऐसा स्मार्ट चश्मा तैयार किया है, जो चालक को झपकी आते ही अलर्ट करेगा. इतना ही नहीं, अलार्म के बाद भी चालक नहीं जागा तो उसके चेहरे पर पानी का फव्वारा छोड़ेगा. खास बात यह है कि इस अनूठे मॉडल को जिला स्तर पर पहला और संभाग स्तर पर दूसरा स्थान मिला है. अब इसका चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है. कैसी मिली इसकी प्रेरणा और ये चश्मा कैसे काम करता है जानते हैं छात्र डिगेंद्र सिन्हा से-
एक घटना से प्रभावित होकर बना दिया चश्मा
एक सड़क हादसा... एक मासूम के मन पर गहरी छाप छोड़ गया और इसी घटना ने उसे ऐसा आविष्कार करने की प्रेरणा दी, जो सड़क हादसों को रोकने में मददगार साबित हो सकता है. यह कहानी है खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ग्राम दपका स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में सातवीं कक्षा के छात्र डीगेन्द्र सिन्हा की.
दरअसल, छात्र अपने परिजनों के साथ नानी के गांव जा रहा था. इसी दौरान उसकी नजर एक ट्रक चालक पर पड़ी, जिसे गाड़ी चलाते समय नींद की झपकी आ रही थी. चालक बार-बार पानी से अपना चेहरा धोकर नींद भगाने की कोशिश कर रहा था. कुछ देर बाद छात्र को खबर मिली कि वही ट्रक हादसे का शिकार हो गया है. इस घटना ने डीगेन्द्र को भीतर तक झकझोर दिया और उसने ठान लिया कि वह ऐसा उपकरण बनाएगा, जिससे नींद की वजह से किसी चालक की जान जोखिम में न पड़े.
कैसे काम करता है ये 'स्मार्ट ग्लास'
अपने विज्ञान शिक्षक अजय सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में डीगेन्द्र ने एक खास स्मार्ट चश्मा तैयार किया. इसमें लगे सेंसर चालक की आंखों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं. जैसे ही चालक को झपकी आती है, चश्मे में लगा बजर तीन बार अलर्ट देता है. इसके बाद भी चालक सतर्क नहीं होता तो चश्मे में लगी व्यवस्था उसके चेहरे पर पानी के फव्वारे छोड़ती है, ताकि उसकी नींद टूट सके.
राज्य स्तर पर हुआ चयन
छात्र का यह मॉडल दुर्ग में आयोजित जोन स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया, जहां इसे संभाग स्तर पर दूसरा स्थान मिला. इससे पहले जिला स्तर पर यह मॉडल पहला स्थान हासिल कर चुका है. अब इसका चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है. इतना ही नहीं, स्कूल के विद्यार्थियों ने हेलमेट नहीं पहनने पर अलार्म बजाने वाला मॉडल भी तैयार किया है.
हमने बोला कि ऐसा मॉडल बनाओ जो लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हो. कई डेमो हमने बताए जैसे गैस लीक होना, हेलमेट भूल जाना तो ऐसे विज्ञान से जोड़कर मॉडल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं. तो इस बीच डीगेंद्र ने ऐसा मॉडल लाया, तो हमने सेंसर और मॉडिफिकेशन से जुड़ा मार्गदर्शन दिया. बच्चे का मॉडल सराहनीय है और आगे हम उसमें पानी फव्वारा मारने का काम भी कर रहे हैं.- अजय सिंह राजपूत, विज्ञान शिक्षक
शिक्षा विभाग से भी सराहना
छात्र के इस नवाचार की शिक्षा विभाग ने भी सराहना की है. DEO उपेंद्र कुमार देवांगन ने भी डीगेन्द्र सिन्हा को बधाई देते हुए कहा कि ये मॉडल कई लोगों की जान बचाने में कारगर साबित होगा. उन्होंने छात्र के प्रयास की सराहना करते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
स्मार्ट चश्मा निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगाने में कारगर साबित हो सकता है.- उपेंद्र कुमार देवांगन, जिला शिक्षा अधिकारी
प्रोत्साहन की जरूरत
कम उम्र में सड़क सुरक्षा जैसी गंभीर समस्या पर तकनीक के जरिए समाधान खोजने की यह पहल न केवल सराहनीय है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से हो सकती है. जरूरत है ऐसे नवाचारों को प्रोत्साहित करने और इन्हें व्यावहारिक रूप देने की.