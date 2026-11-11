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छत्तीसगढ़ में भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा, कायस्थ समाज ने निभाई परंपरा, भजन और यज्ञ से गूंजा मंदिर

भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना करते लोग ( ETV BHARAT )

मनेंद्रगढ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ में कायस्थ समाज के आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज की पूजा-अर्चना की गई है. मनेन्द्रगढ़ स्थित चित्रगुप्त मंदिर में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए. सभी ने सामूहिक रूप से विधि-विधान के साथ भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा-अर्चना की. इस अवसर पर परिवार समाज और देश की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की गई. इसके लिए धार्मिक अनुष्ठानों, आरती, भजन-कीर्तन और यज्ञ के चलते मंदिर परिसर पूरे समय भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा.

धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत भगवान चित्रगुप्त महाराज के पूजन के साथ हुई. श्रद्धालुओं ने भगवान के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर पुष्प, अक्षत एवं पूजन सामग्री अर्पित की. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से पूजा-अर्चना संपन्न कराई गई. इसके बाद सामूहिक आरती की गई, जिसमें महिलाओं एवं पुरुषों ने पूरे श्रद्धाभाव से भाग लिया. आरती के दौरान मंदिर परिसर जय चित्रगुप्त महाराज के जयकारों से गूंज उठा.इसके बाद हवन एवं यज्ञ का आयोजन किया गया वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ श्रद्धालुओं ने यज्ञ कुंड में आहुतियां अर्पित कीं. लोगों ने पूरे विश्व के कल्याण की कामना की.