छत्तीसगढ़ में भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा, कायस्थ समाज ने निभाई परंपरा, भजन और यज्ञ से गूंजा मंदिर
छत्तीसगढ़ में कायस्थ समाज ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा की है. इस अवसर पर देश की खुशहाली की कामना की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 7:24 PM IST
मनेंद्रगढ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ में कायस्थ समाज के आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज की पूजा-अर्चना की गई है. मनेन्द्रगढ़ स्थित चित्रगुप्त मंदिर में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए. सभी ने सामूहिक रूप से विधि-विधान के साथ भगवान चित्रगुप्त महाराज की पूजा-अर्चना की. इस अवसर पर परिवार समाज और देश की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की गई. इसके लिए धार्मिक अनुष्ठानों, आरती, भजन-कीर्तन और यज्ञ के चलते मंदिर परिसर पूरे समय भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा.
धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत भगवान चित्रगुप्त महाराज के पूजन के साथ हुई. श्रद्धालुओं ने भगवान के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर पुष्प, अक्षत एवं पूजन सामग्री अर्पित की. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से पूजा-अर्चना संपन्न कराई गई. इसके बाद सामूहिक आरती की गई, जिसमें महिलाओं एवं पुरुषों ने पूरे श्रद्धाभाव से भाग लिया. आरती के दौरान मंदिर परिसर जय चित्रगुप्त महाराज के जयकारों से गूंज उठा.इसके बाद हवन एवं यज्ञ का आयोजन किया गया वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ श्रद्धालुओं ने यज्ञ कुंड में आहुतियां अर्पित कीं. लोगों ने पूरे विश्व के कल्याण की कामना की.
भगवान चित्रगुप्त महाराज की उत्पत्ति कैसे हुई
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान चित्रगुप्त महाराज की उत्पत्ति सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी से हुई थी. धार्मिक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने समस्त जीवों के कर्मों का लेखा-जोखा रखने और उनके अच्छे-बुरे कर्मों का हिसाब रखने के लिए एक विशेष व्यवस्था की. कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक ध्यानमग्न रहे. जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनके शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए. उनके हाथों में लेखनी और दवात थी तथा वे लेखन कार्य के लिए विशेष रूप से प्रकट हुए थे. भगवान ब्रह्मा ने उन्हें चित्रगुप्त नाम दिया और समस्त जीवों के कर्मों का लेखा-जोखा रखने का दायित्व सौंपा.
भगवान चित्रगुप्त से जुड़ी मान्यताएं
एक अन्य प्रचलित पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान चित्रगुप्त महाराज भगवान ब्रह्मा की काया से प्रकट हुए थे. इसी कारण उनके वंशज कायस्थ कहलाए. उन्हें धर्मराज के सहयोगी तथा यमलोक में जीवों के कर्मों का विवरण प्रस्तुत करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है. मान्यता है कि मनुष्य के जीवन में किए गए प्रत्येक कर्म का लेखा-जोखा भगवान चित्रगुप्त महाराज के पास रहता है. मृत्यु के बाद कर्मों के अनुसार न्याय की व्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है.
लेखनी और दवात का विशेष महत्व
भगवान चित्रगुप्त महाराज के हाथों में लेखनी और दवात का होना ज्ञान, शिक्षा, लेखन, बुद्धिमत्ता और कर्मों के लेखा-जोखा का प्रतीक माना जाता है. कायस्थ समाज में चित्रगुप्त पूजा का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है. इस दिन श्रद्धालु भगवान चित्रगुप्त की आराधना के साथ कलम, दवात, पुस्तकों और बही-खातों का पूजन करते हैं. इसका उद्देश्य ज्ञान, शिक्षा, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना है.
इस धार्मिक कार्यक्रम में महिलाओं एवं पुरुषों की सामूहिक भागीदारी ने सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया- वीरेंद्र श्रीवास्तव, संरक्षक अखिल भारतीय कायस्थ, महासभा, एमसीबी
समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपने आराध्य देव की पूजा-अर्चना की. कायस्थ समुदाय ने आने वाली पीढ़ियों तक धार्मिक परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत को पहुंचाने का संकल्प दोहराया- सतेन्द्र सिन्हा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, एमसीबी
धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान चित्रगुप्त महाराज मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने, दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार रखने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की प्रेरणा देते हैं. उनकी पूजा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज को कर्मों की शुद्धता नैतिकता और जिम्मेदारी का संदेश भी देती है.