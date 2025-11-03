भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने में कवर्धा की बेटी की भी भूमिका, CM साय और डिप्टी सीएम ने दी बधाई
कवर्धा की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथैरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ के रूप में शामिल थीं.
रायपुर: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीत लिया. इस जीत के बाद बधाई का तांता लगा हुआ, उनकी इस जीत में छत्तीसगढ़ के कवर्धा की बेटी आकांक्षा की भी अहम भूमिका रही है. आकांक्षा समेत पूरी टीम को मुख्यमंत्री साय ने बधाई दी है.
क्रिकेट टीम में फिजियोथैरेपिस्ट हैं आकांक्षा: इस ऐतिहासिक जीत में छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी का भी योगदान रहा है. वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम में फिजियोथैरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ के रूप में शामिल थीं. उन्होंने खिलाड़ियों की फिटनेस, रिकवरी और प्रदर्शन को सर्वोच्च स्तर पर बनाए रखने में मदद की.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए भी अत्यंत विशेष है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में हमारा छत्तीसगढ़ भी सहभागी रहा है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 3, 2025
प्रदेशभर से बधाई संदेश: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत छत्तीसगढ़ से लोग आकांक्षा को इस उपलब्धि के लिए बधाई दे रहे हैं. ये कवर्धा ही नहीं छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है. मुख्यमंत्री साय ने अपने संदेश में कहा कि यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि हर भारतीय बेटी के सपनों, संघर्ष और आत्मविश्वास की जीत है.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम का विश्व विजेता बनना पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है. इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी की भूमिका विशेष रही है. खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रदर्शन को बनाए रखने में उनका योगदान सराहनीय है.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री
आकांक्षा ने अपने समर्पण और मेहनत से यह दिखा दिया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं.- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा
हमारी बेटियों ने इतिहास रच दिया है, हम विश्व विजेता बन गए हैं! 🇮🇳— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 2, 2025
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है! पूरे 140 करोड़ भारतीयों और पूरी टीम को इस अद्भुत व ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
आकांक्षा का खेल सफर: आकांक्षा इससे पहले छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम और भारतीय अंडर-19 महिला टीम के साथ भी काम कर चुकी हैं. खेल के प्रति उनका समर्पण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व चैंपियन बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए भी अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। इस असाधारण सफलता में हमारे प्रदेश की भी महत्वपूर्ण सहभागिता रही है।— Vijay sharma (@vijaysharmacg) November 3, 2025
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि, जहां नारी आगे बढ़ती है, वहां इतिहास बनता है. हमारी बेटियों ने इतिहास रच दिया है, हम विश्व विजेता बन गए हैं. यह जीत नारी शक्ति के साहस और समर्पण की मिसाल है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की यह ऐतिहासिक जीत न केवल पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए भी एक खास पल है.