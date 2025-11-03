ETV Bharat / state

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने में कवर्धा की बेटी की भी भूमिका, CM साय और डिप्टी सीएम ने दी बधाई

क्रिकेट टीम में फिजियोथैरेपिस्ट हैं आकांक्षा: इस ऐतिहासिक जीत में छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी का भी योगदान रहा है. वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम में फिजियोथैरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ के रूप में शामिल थीं. उन्होंने खिलाड़ियों की फिटनेस, रिकवरी और प्रदर्शन को सर्वोच्च स्तर पर बनाए रखने में मदद की.

रायपुर: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीत लिया. इस जीत के बाद बधाई का तांता लगा हुआ, उनकी इस जीत में छत्तीसगढ़ के कवर्धा की बेटी आकांक्षा की भी अहम भूमिका रही है. आकांक्षा समेत पूरी टीम को मुख्यमंत्री साय ने बधाई दी है.

प्रदेशभर से बधाई संदेश: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत छत्तीसगढ़ से लोग आकांक्षा को इस उपलब्धि के लिए बधाई दे रहे हैं. ये कवर्धा ही नहीं छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है. मुख्यमंत्री साय ने अपने संदेश में कहा कि यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि हर भारतीय बेटी के सपनों, संघर्ष और आत्मविश्वास की जीत है.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम का विश्व विजेता बनना पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है. इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी की भूमिका विशेष रही है. खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रदर्शन को बनाए रखने में उनका योगदान सराहनीय है.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

आकांक्षा ने अपने समर्पण और मेहनत से यह दिखा दिया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं.- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

आकांक्षा का खेल सफर: आकांक्षा इससे पहले छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम और भारतीय अंडर-19 महिला टीम के साथ भी काम कर चुकी हैं. खेल के प्रति उनका समर्पण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि, जहां नारी आगे बढ़ती है, वहां इतिहास बनता है. हमारी बेटियों ने इतिहास रच दिया है, हम विश्व विजेता बन गए हैं. यह जीत नारी शक्ति के साहस और समर्पण की मिसाल है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की यह ऐतिहासिक जीत न केवल पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए भी एक खास पल है.