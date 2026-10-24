छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आह्वान, 12 दिसंबर को दिल्ली में कर्मचारी निकालेंगे आक्रोश रैली
समान वेतन, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, पुरानी पेंशन योजना बहाली, आठवें वेतन आयोग को लागू करने जैसी कई मांगें
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 6:10 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. इंद्रावती भवन नवा रायपुर में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के सम्मान में ये आयोजन हुआ. सम्मेलन में आठवें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन योजना, महंगाई भत्ता, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. साथ ही आगे मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाने की बात भी कही गई.
नई दिल्ली में निकलेगी रैली
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर 12 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारी आक्रोश रैली होगी. इसे सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों एवं अधिकारी भी शामिल हों. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक भविष्य के लिए संगठित प्रयास आवश्यक हैं.
ये हैं प्रमुख मांगें
आक्रोश रैली के आंदोलन में प्रमुख रूप से सभी कर्मचारियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को समयबद्ध लागू करना शामिल है. साथ ही न्यूनतम वेतन एवं पेंशन में वृद्धि, निजीकरण पर रोक, मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को निरस्त करना, कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, सरकारी स्कूलों की सुरक्षा और लंबित महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत के भुगतान जैसे मुद्दे शामिल हैं.
प्रांतीय सम्मेलन में संगठन की उपलब्धियों एवं कर्मचारी हितों के लिए किए गए संघर्षों की जानकारी दी गई इसके साथ ही फेडरेशन ने प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, केंद्र के समान महंगाई भत्ते की व्यवस्था, सातवें वेतनमान के अनुरूप डीए, स्टाइपेंड व्यवस्था की समाप्ति, दुर्घटना बीमा योजना, अर्जित वेतन के विरुद्ध ऋण सुविधा तथा कैशलेस चिकित्सा सुविधा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सफलता प्राप्त करने में भूमिका निभाई है.- कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन
फेडरेशन के प्रांतीय महासचिव चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि 6 अगस्त को आयोजित बैठक में मोदी की गारंटी को लागू कराने और केंद्र सरकार के समान कर्मचारी हितैषी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन से संबद्धता का निर्णय लिया गया था. इसी क्रम में राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर नई दिल्ली में प्रदर्शन करने का निर्णय भी लिया गया है.