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छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आह्वान, 12 दिसंबर को दिल्ली में कर्मचारी निकालेंगे आक्रोश रैली

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आह्वान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. इंद्रावती भवन नवा रायपुर में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के सम्मान में ये आयोजन हुआ. सम्मेलन में आठवें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन योजना, महंगाई भत्ता, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. साथ ही आगे मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाने की बात भी कही गई.

सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के सम्मान में आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH) नई दिल्ली में निकलेगी रैली अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर 12 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारी आक्रोश रैली होगी. इसे सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों एवं अधिकारी भी शामिल हों. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक भविष्य के लिए संगठित प्रयास आवश्यक हैं.