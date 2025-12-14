ETV Bharat / state

आईपीएस प्रखर पांडेय का निधन, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में शोक की लहर

IPS प्रखर पांडेय को भिलाई में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद तत्काल रायपुर रेफर किया गया था. अस्पताल पहुंचते ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन हृदयाघात के चलते तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ और कर्मठ अधिकारी IPS प्रखर पांडेय का आज शाम आकस्मिक निधन हो गया. रायपुर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके असामयिक निधन से पुलिस महकमे सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है.

डीआईजी के पद पर थे तैनात

वर्तमान में IPS प्रखर पांडेय पुलिस मुख्यालय रायपुर में उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG), सीआईडी के पद पर पदस्थ थे. इस जिम्मेदार पद पर रहते हुए वे अपराध अनुसंधान और प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे. अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने कबीरधाम, सूरजपुर और दुर्ग जैसे संवेदनशील जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा.

अनुशासन और बेहतरीन कार्य के लिए जाने जाते थे प्रखर पांडेय

बिलासपुर और राजनांदगांव में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ रहते हुए उनके नेतृत्व, अनुशासन और कार्यकुशलता की व्यापक सराहना हुई. वे अपने शांत स्वभाव, स्पष्ट निर्णय क्षमता और सख्त लेकिन मानवीय कार्यशैली के लिए जाने जाते थे.

IPS प्रखर पांडेय के आकस्मिक निधन से पुलिस विभाग ने एक कर्तव्यनिष्ठ और अनुभवी अधिकारी को खो दिया है. उनके निधन से पुलिस विभाग को बड़ी क्षति पहुंची है. छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में उनके योगदान को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा.