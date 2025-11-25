ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट: इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में 6,321 करोड़ और टूरिज्म में 505 करोड़ के इनवेस्टमेंट का प्रपोजल मिला

इंडस्ट्रीज और टूरिज्म सेक्टर में निवेश से 3 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा.

CHHATTISGARH INVESTOR CONNECT MEET 2025
छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 25, 2025 at 3:53 PM IST

6 Min Read
रायपुर: विष्णु देव साय सरकार ने मंगलवार को नई दिल्ली में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया. इन्वेस्टर मीट में कई जाने माने उद्योपतियों शामिल हुए. मीट में टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, स्टील एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, बायोफ्यूल, सीमेंट और मेडिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत की गई.

छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट

इन्वेस्टर मीट में कई उद्योगपतियों ने निवेश की रुचि दिखाई. मुख्य रुप से उद्योगपतियों ने इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में 6,321 करोड़ और टूरिज्म सेक्टर में 505 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सरकार को दिया है. करोड़ों के इस निवेश से छत्तीसगढ़ के 3 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है.

सीएम साय ने दिया निवेश को न्योता

इन्वेस्टर मीट के दौरान सीएम विष्णु देव साय ने सभी कंपनियों को छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट के लेटर भी दिए. सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द कंपनी अपना काम शुरू कर सकें. मीट में केमिकल्स और फर्टिलाइज़र मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स सेक्रेटरी अमित अग्रवाल, स्टील मंत्रालय के सेक्रेटरी संदीप पौंड्रिक, छत्तीसगढ़ के कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर लखन लाल देवांगन और छत्तीसगढ़ टूरिज्म मिनिस्टर राजेश अग्रवाल मौजूद रहे.

CHHATTISGARH INVESTOR CONNECT MEET 2025
छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट (ETV Bharat)

ग्रीन एनर्जी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने दिया बड़ा प्रपोजल

सबसे बड़ा 3,769 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ग्रीन एनर्जी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आया, जो 50 MW का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाएगी, जो कचरे से बिजली बनाएगी. यह प्लांट 150 लोगों को रोज़गार देगा, जिससे शहरों में कचरे की समस्या भी काफी हद तक कम होगी.

CHHATTISGARH INVESTOR CONNECT MEET 2025
छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट (ETV Bharat)

स्टील सेक्टर के क्षेत्र में निवेश

स्टील सेक्टर की दूसरी कंपनियों, आरती कोटेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने कोटेड स्टील ट्यूब और पाइप, री-रोल्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 315 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट का ऑफर दिया, जिससे 550 लोगों को रोज़गार मिलेगा.

पावर सेक्टर में होगा बड़ा इन्वेस्टमेंट

एसडीआरएम मेटालिक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर ने स्टील और कैप्टिव पावर प्लांट के लिए 195.75 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऑफर छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है. जिससे 492 लोगों को नौकरी मिलेगी. आरएसएलडी बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड इथेनॉल प्लांट के लिए 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए 1816.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी. अरमानी ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज मेडिकल सेक्टर में 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी.

CHHATTISGARH INVESTOR CONNECT MEET 2025
छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट (ETV Bharat)

पर्यटन के क्षेत्र में निवेश से मिलेगा रोजगार

टूरिज्म सेक्टर के क्षेत्र में मार्स विवान प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर ने 217 कमरों वाला होटल बनाने के लिए 220 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल दिया है. इस निवेश से 522 लोगों को नौकरी मिलेगी. छत्तीसगढ़ में होटल और एडवेंचर एक्टिविटी रिज़ॉर्ट खोलने के लिए PSA रिज़ॉर्ट, जगदलपुर और विद्या इन, जशपुरनगर ने एक के बाद एक 60 करोड़ और 25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऑफ़र दिया. दोनों कंपनियां कुल 300 से ज़्यादा लोगों को नौकरी देगी. हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, जिला रंगा रेड्डी, तेलंगाना ने एक वेलनेस रिज़ॉर्ट और एक एजुकेशन हब बनाने के लिए 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऑफ़र दिया है. इस प्रपोजल के पूरा होने से 500 लोगों को रोज़गार मिलेगा. इन इन्वेस्टमेंट से बस्तर और उसके आस-पास के इलाकों में बदलाव आएगा, होटलों की संख्या बढ़ेगी, नौकरियां पैदा होंगी और देश-विदेश से टूरिस्ट आदिवासी संस्कृति, जंगल सफारी और प्राकृतिक जगहों को देखने के लिए आ सकेंगे.

CHHATTISGARH INVESTOR CONNECT MEET 2025
छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट (ETV Bharat)

बस्तर में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है, नक्सल हिंसा कम हो रही है और सड़कों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार हो रहा है. बस्तर तेज़ी से इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म दोनों के लिए एक नए हब के तौर पर उभर रहा है, सरकार का टारगेट 26 मार्च, 2026 तक बस्तर को पूरी तरह नक्सल-फ्री बनाना है. छत्तीसगढ़ भारत के लीडिंग पावर-प्रोड्यूसिंग राज्यों में से एक है और हाल ही में एनर्जी समिट में उसे 3.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल मिले हैं, और कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया है: विष्णु देव साय, सीएम

सोलर एनर्जी पर फोकस

लॉजिस्टिक्स के फ़ायदों पर ज़ोर देते हुए सीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ की सेंट्रल लोकेशन सप्लाई चेन को मज़बूत करती है, जिसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेहतर हाईवे, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का विस्तार और बेहतर रेल नेटवर्क राज्य को मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाते हैं. भारत के 2070 नेट-ज़ीरो टारगेट के हिसाब से, छत्तीसगढ़ ग्रीन स्टील, ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है, जिसे अच्छे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। कर्क रेखा पर होने की वजह से राज्य में सोलर एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा संभावना है.

राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसमें कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट, स्टैम्प ड्यूटी में रियायतें, और बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए कस्टमाइज़्ड पैकेज दिए जाते हैं, देश की सबसे मॉडर्न और इन्वेस्टर-सेंट्रिक पॉलिसी में से एक है. इन्वेस्टमेंट के साथ नई पॉलिसी लागू होने के बाद से राज्य को 7.89 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल मिले हैं, जो इन्वेस्टर के बढ़ते भरोसे को दिखाता है: विष्णु देव साय, सीएम

''बिजली, पानी और स्किल्ड मैनपावर की कमी नहीं होगी''

मुख्यमंत्री ने कहा, भिलाई स्टील प्लांट और नगरनार स्टील प्लांट की मौजूदगी के साथ-साथ आयरन ओर के बहुत सारे रिज़र्व हैं, जिससे स्टील-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए एक नेचुरल इकोसिस्टम बना है. साय ने कहा कि भरोसेमंद बिजली और पानी की सप्लाई, स्किल्ड मैनपावर और शांत माहौल राज्य को इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही बनाते हैं. विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में MSME स्टील यूनिट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब एयरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस, IT और IT-इनेबल्ड सर्विसेज़ जैसे फ्यूचर-ओरिएंटेड सेक्टर्स में तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है. स्पेशल स्टील से जुड़े इंडस्ट्रीज़ जैसे ऑटो कंपोनेंट्स और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रहे हैं, जिसे नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सपोर्ट मिला है.

