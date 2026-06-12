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हैदराबाद में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट, उद्योगपतियों को CM साय ने दिया न्योता, अब तक 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव का दावा

हैदराबाद में दिग्गज कंपनियों के अफसरों से मुख्यमंत्री साय ने की बात, कहा- छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए अच्छा माहौल, निवेशकों को परेशानी नहीं होगी

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हैदराबाद में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 2:57 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद/रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित 'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट' में हिस्सा लिया. इस बड़े आयोजन का मकसद देश और दुनिया के बड़े बिजनेसमैन को छत्तीसगढ़ में फैक्ट्री और उद्योग लगाने के लिए बुलाना है. अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के साथ-साथ जापान और दक्षिण कोरिया में सफल बैठकों के बाद अब हैदराबाद में छत्तीसगढ़ की खूबियों को सामने रखा गया है.

हैदराबाद में दिग्गज कंपनियों के अफसरों से मुख्यमंत्री साय ने की बात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दिग्गज कंपनियों के बड़े अफसरों से सीधी बात

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हैदराबाद की बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) के सीईओ (CEOs) और डायरेक्टर्स से आमने-सामने मुलाकात की. इनमें खासकर सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और दवा बनाने वाली (Pharmaceutical) कंपनियों के मालिक शामिल थे. मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि छत्तीसगढ़ अब तेजी से बदल रहा है और यहां बिजनेस शुरू करना बहुत आसान हो चुका है.

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उद्योगपतियों को CM साय ने दिया निवेश का न्योता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निवेशकों के लिए 'रेड कारपेट' स्वागत

मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा की कि छत्तीसगढ़ आने वाले हर छोटे-बड़े निवेशक का 'रेड कारपेट' (शाही स्वागत) बिछाकर स्वागत किया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिया कि किसी भी बिजनेसमैन को कागजी कार्रवाई या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में कोई परेशानी नहीं होगी. सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने में आसानी) के तहत सभी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध करा रही है.

मुख्यमंत्री के नाते मैं आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक छत्तीसगढ़ आएं. आइए छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है यहां निवेशकों को कोई परेशानी नहीं होगी. छत्तीसगढ़ में निवेशकों की ग्रोथ स्टोरी शानदार रहेगी.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

हैदराबाद की तरह विकास करने का लक्ष्य

छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि जिस तरह हैदराबाद ने आईटी (IT) और आधुनिक उद्योगों के क्षेत्र में देश-दुनिया में अपनी एक बड़ी पहचान बनाई है, छत्तीसगढ़ भी अब उसी कामयाबी की कहानी को अपने राज्य में दोहराने के लिए तैयार है. सरकार का पूरा ध्यान अब पारंपरिक उद्योगों (जैसे कोयला, लोहा) के साथ-साथ नए जमाने के उद्योगों पर भी है.

नई औद्योगिक विकास नीति के माध्यम से प्रदेश में निवेश एवं उद्योग स्थापना के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है. यह नीति रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास एवं प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.- उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन

8 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव

सरकार की सुशासन नीतियों, त्वरित फैसलों और नई औद्योगिक नीति (2024–30) पर देश और विदेश के निवेशकों ने बड़ा भरोसा जताया है. अलग-अलग शहरों में हुए इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम्स के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार को अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव (बिजनेस प्रपोजल) मिल चुके हैं.

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