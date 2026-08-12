ETV Bharat / state

कोरबा सहित प्रदेशभर के इंटर्न डॉक्टर्स का आंदोलन, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग, दूसरे राज्यों का दिया हवाला

कोरबा: ​छत्तीसगढ़ में इंटर्न डॉक्टर अपना मानदेय (स्टाइपेंड) बढ़ाने की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन और हड़ताल कर रहे हैं. कोरबा जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला चिकित्सालय में भी इंटर्न डॉक्टर मुखर हुए. एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टरों की मुख्य मांग है कि मानदेय को बढ़ाकर सीधे 30 हजार रुपए किया जाए.

आंदोलनकारी डॉक्टरों का कहना है कि पड़ोसी राज्यों जैसे झारखंड, बिहार और ओडिशा में इंटर्न डॉक्टरों को इससे कहीं अधिक स्टाइपेंड दिया जा रहा है. जबकि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है. इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वे अस्पतालों की ओपीडी, वार्डों की निगरानी और आपातकालीन सेवाओं में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं. लंबी ड्यूटी और भारी जिम्मेदारियों के मुकाबले वर्तमान वेतन बहुत कम है.

जिस हिसाब से हमारा काम है कभी 24 घंटे तो कभी 36 घंटे भी ड्यूटी करनी होती है. उस हिसाब से हमारा स्टाइपेंड बहुत कम है, ये बढ़ना चाहिए.- आंदोलनकारी इंटर्न डॉक्टर

​महंगाई के दौर में बढ़ाना चाहिए मानदेय

डॉक्टरों का कहना कि आज के समय में इस न्यूनतम राशि से महानगरों या जिला स्तर पर अपना गुजर-बसर करना और पढ़ाई का खर्च उठाना बेहद कठिन हो गया है.​ पड़ोसी राज्यों में भी बेहतर स्टाइपेंड मिलने का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ के डॉक्टर सरकार से नीतिगत बदलाव की मांग कर रहे हैं.

स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है बुरा असर

​छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते इंटर्न डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं. इनके हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है. मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोरबा में हालांकि सीधे तौर पर इंटर्न डॉक्टरों की पदस्थापना नहीं है. वह इंटर्न के रूप में अपनी सेवा यहां देते हैं और सभी जरूरी सेवाओं में अपना हाथ बंटाते हैं.

16 हजार का अपमान, 30 हजार है हमारी मांग

​इंटर्न डॉक्टरों और चिकित्सकों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि शासन स्तर पर जल्द ही उनके स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर कोई सकारात्मक आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो प्रदर्शन का दायरा बढ़ेगा. इसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है. इससे आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने की आशंका बनी हुई है, जिस पर प्रशासन की पैनी नजर है.