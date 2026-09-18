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20 साल के मास्टर प्लान से वार्षिक एक्शन प्लान तक, सड़क से डिजिटल कनेक्टिविटी तक विकास की होगी व्यापक तैयारी

इस मास्टर प्लान में मौजूदा सड़कों और अधोसंरचना की स्थिति, भविष्य की जरूरतों, कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं और संभावित विकास क्षेत्रों का समग्र आकलन किया जाएगा.इसके आधार पर परियोजनाओं की प्राथमिकता तय होगी और चरणबद्ध तरीके से उनके क्रियान्वयन की कार्ययोजना तैयार की जाएगी.

रायपुर. छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास को नई दिशा देने की तैयारी है. छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत प्रदेश के लिए 20 वर्षीय मास्टर प्लान के साथ हर साल का एक्शन प्लान भी तैयार किया जाएगा. इसमें सड़क, ऊर्जा, जल, सिंचाई, संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी समेत सभी प्रमुख क्षेत्रों के विकास की रूपरेखा तय होगी. मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने दीर्घकालिक योजना के साथ परियोजनाओं की प्राथमिकता, संसाधन और समय-सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं.

20 वर्षीय मास्टर प्लान के साथ प्रत्येक वर्ष का एक्शन प्लान भी तैयार किया जाएगा. इसमें हर साल प्रस्तावित विकास कार्यों, उनकी प्राथमिकता, आवश्यक संसाधनों और समय-सीमा का स्पष्ट निर्धारण होगा. मुख्य सचिव ने परियोजनाओं की प्रॉपर प्लानिंग और मैपिंग के साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं, ताकि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से उतारा जा सके.

मिशन के तहत सड़क, ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार और फाइबर नेटवर्क सहित सभी प्रमुख अधोसंरचना क्षेत्रों को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ विकसित करने पर जोर दिया गया है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं का आकलन कर यह तय किया जाए कि आने वाले वर्षों में किस तरह की अधोसंरचना और किन क्षेत्रों में विकसित की जानी है.

लॉजिस्टिक्स हब की संभावनाओं का होगा अध्ययन

छत्तीसगढ़ में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी. सड़क और रेल सहित कई परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने तथा माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी परियोजनाओं की पहचान की जाएगी.

सड़क-बिजली से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी पर फोकस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नए फंडिंग मैकेनिज्म की तलाश

अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए नए फंडिंग मैकेनिज्म की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा. निजी और सार्वजनिक निवेश सहित विभिन्न वित्तीय विकल्पों का परीक्षण कर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया है.इसका उद्देश्य दीर्घकालिक योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के विकल्प तलाशना है.

दूसरे राज्यों की आधुनिक परियोजनाओं से सीखेंगे अधिकारी

छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास को बेहतर बनाने के लिए देश के अन्य राज्यों में विकसित की जा रही आधुनिक परियोजनाओं का अध्ययन किया जाएगा.मुख्य सचिव ने अधिकारियों के एक्सपोजर विजिट आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वहां अपनाई जा रही बेहतर तकनीकों और कार्यप्रणालियों को छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया जा सके.

लोक निर्माण विभाग होगा नोडल

छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का नोडल विभाग लोक निर्माण विभाग बनाया गया है.मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए मिशन के कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.मंत्रालय महानदी भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सीईओ चंदन कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 20 वर्षीय मास्टर प्लान और वार्षिक एक्शन प्लान के जरिए प्रदेश के अधोसंरचना विकास की समग्र रूपरेखा तैयार की जाएगी. अब फोकस दीर्घकालिक योजना के साथ हर साल के लक्ष्यों को तय कर परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर है.