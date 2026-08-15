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15 अगस्त 2026: कभी माओवादियों के गढ़ रहे मिनपा में गूंजा वंदे मातरम और जय हिंद का नारा, बच्चों ने निकाल प्रभातफेरी

सुकमा के स्कूलों में शान से लहराया तिरंगा झंडा, बदलाव को देख ग्रामीण और बच्चे दोनों हुए खुश.

15 AUGUST 2026
मिनपा में शान से लहरा रहा तिरंगा झंडा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 11:14 AM IST

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सुकमा: जहां कभी माओवादी कथित जनअदालत लगाया करते थे, आज वहां पर शान से तिरंगा फहराने के लिए गांववालों की भारी भीड़ जुटी है. मिनपा जो कभी माओवादियों का गढ़ हुआ करता था, वहां पर बच्चों ने तिरंगा लहराकर 15 अगस्त के मौके पर प्रभात फेरी लगाई. बच्चों के लगाए भारत माता की जय के नारे से पूरा मिनपा आज गूंज उठा. गांव वाले बताते हैं कि कभी यहां पर माओवादी हथियार लेकर खुलेआम घूमते नजर आते थे, लेकिन आज माओवादियों का खात्मा जवानों ने अपने शौर्य के दम कर दिया.

मिनपा में शान से लहरा रहा तिरंगा झंडा

गांववालों ने बताया कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है. हो स्कूल बंद हो चुके थे आज वो फिर से शुरू हो चुके हैं. स्कूलों में तेजी से बच्चों के आने की संख्या बढ़ी है. गांव-गांव तक बुनियादी सुविधाओं में इजाफा हुआ है. कभी नक्सलियों के कोर एरिया कहे जाने वाले मिनपा में शासन की योजनाओं से लोगों के जीवन में तेजी से सुधार आ रहा है. लोगों को अब राशन के लिए दूसरे जगहों पर जाने की जरुरत नहीं पड़ रही. उनके गांव तक राशन पहुंचाने का काम शासन की ओर से किया जा रहा है.

मिनपा में शान से लहरा रहा तिरंगा झंडा (ETV Bharat)

ग्रामीणों को शहीद जवानों पर गर्व

ग्रामीणों ने बताया कि अब बिजली, और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इजाफा हुआ है. गांव गांव तक सड़क बनने से मरीजों को आसानी से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. बिजली आने से इलाके में तेजी से विकास के काम नजर आने लगे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि कभी यहां पर माओवादी 15 अगस्त और 26 जनवरी पर लोगों को तिरंगा फहराने नहीं दिया करते थे. लेकिन आज यहां लोग हर्ष से तिरंगा फहरा रहे हैं.

21 मार्च 2020 को मिनपा में हुई थी बड़ी मुठभेड़

गांव वाले बताते हैं कि 21 मार्च 2020 को मिनपा में बड़ी मुठभेड़ हुई थी, इस मुठभेड़ में हमारे 17 जवान शहीद हुए. आज उन्ही जवानों की शहाद की बदौलत ये बदलाव मिनपा में आया है. गांव वाले गर्व से कहते हैं कि जवानों ने उनके लिए ये बलिदान दिया, जिसे वो कभी भूल नहीं सकते.

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