ETV Bharat / state

पीएम मोदी के मन की बात में छत्तीसगढ़ की पहचान, काला हिरण और बांस पर फोकस, सीएम साय ने जताया आभार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा महीने के अंतिम रविवार का इंतजार पूरे देशवासियों को रहता है.

CHHATTISGARH IN MANN KI BAAT
मन की बात (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 26, 2026 at 3:22 PM IST

|

Updated : April 26, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भाटागांव स्थित विनायक सिटी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 133वां एपिसोड सुना. मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के काले हिरण का जिक्र किया. साथ ही उन्होंने बांस को आय का बड़ा स्रोत बताया है, पहले जो बांस पेड़ की श्रेणी में आता था , उसे अब घास बताया है, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है.

सीएम साय ने बताया प्रेरणादायक संवाद

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज रायपुर के भाटागांव स्थित विनायक सिटी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 133वें एपिसोड को सुना. साय ने कहा कि इस दिन का इंतजार पूरे देशवासियों को रहता है ,की कब महीने का अंतिम रविवार आए और प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतवासियों से रूबरू हो. सीएम ने कहा कि एक परिवार के मुखिया की तरह वे 140 करोड़ भारतवासियों से जुड़ते हैं. इसमें देश में होने वाले नवाचार को देश के सामने रखते हैं, इससे निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलता है, और कई बातों की जानकारी भी देते हैं.

मन की बात में छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

काला हिरण संरक्षण का जिक्र, छत्तीसगढ़ को मिला सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बड़ा सौभाग्य का विषय छत्तीसगढ़ के लिए है,कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया है. काले हिरण का जिक्र उन्होंने किया है. काले हिरण का यहां पर संवर्धन हो रहा है, उसकी उन्होंने तारीफ की है. इसके लिए छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ जनता की ओर से बहुत-बहुत आभारी हैं, उनका धन्यवाद देते हैं.

बांस से बढ़ेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था-साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि बांस लोगों की आय का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है. पहले यह पेड़ की प्रजाति में था ,लेकिन उसको उन्होंने घास की प्रजाति में लाया है. इससे लोगों को किसी भी तरह से इसे काटना ,परिवहन करने से या इसे बचने से दिक्कत नहीं होगी. यह बहुत बड़ा आय का जरिया हो सकता है.

सीएम साय बोले-मन की बात से मिलती है नई दिशा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारा देश ग्रीन एनर्जी में 56 मेगावाट का पैदा कर रहा है. यह जानकारी देशवासियों को है, कई नवाचार देश में हो रहे हैं उसकी भी जानकारी मिल रही है, और ये मन की बात देशवासियों के लिए बड़ी उपयोगी होती है.

इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, मंत्री केदार कश्यप, विधायक सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, जिला अध्यक्ष रायपुर शहर रमेश सिंह ठाकुर, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित आमजन ने भी मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया.

शादी से पहले किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कवर्धा से गिरफ्तार, महिला ने लगाया 10 साल तक यौन शोषण का आरोप
ऐतिहसिक नगरी मल्हार में 2000 साल पुराना ताम्रपत्र मिला, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लेख मिले
भीषण गर्मी में देसी फ्रिज की बढ़ी मांग, प्राकृतिक रूप से ठंडा पानी देने वाले मटके बने पहली पसंद
Last Updated : April 26, 2026 at 3:32 PM IST

TAGGED:

मन की बात
MANN KI BAAT
BLACKBUCK
काला हिरण और बांस पर फोकस
CHHATTISGARH IN MANN KI BAAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.