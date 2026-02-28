ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में 11 IAS का ट्रांसफर, कुलदीप शर्मा बलौदाबाजार के नए कलेक्टर

सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने आईएएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया. इस सूची में कई अहम जिलों और विभागों में बदलाव किए गए.

IAS TRANSFER
आईएएस अधिकारियों का तबादला (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 28, 2026 at 7:05 AM IST

6 Min Read
रायपुर: शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया. इस सूची में कई अहम जिलों और विभागों में बदलाव किए गए हैं. बलौदाबाजार को नया कलेक्टर मिला है, वहीं सहकारिता, लोक सेवा आयोग, कृषि, वित्त और नगरीय निकायों में भी जिम्मेदारियां बदली गई हैं.यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार ने जारी किया है.

छत्तीसगढ़ शासन की सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक-

डॉ. सीआर प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2006), सचिव, सहकारिता विभाग और अति. प्रभार सचिव, माननीय राज्यपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

डॉ. सीआर प्रसन्ना को सहकारिता विभाग की कमान

2006 बैच के वरिष्ठ आईएएस डॉ. सी.आर. प्रसन्ना को आयुक्त सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वे वर्तमान में सचिव सहकारिता विभाग और अतिरिक्त प्रभार सचिव राज्यपाल का दायित्व भी संभाल रहे हैं. सहकारिता विभाग राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ा हुआ है. ऐसे में इस विभाग में अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति को रणनीतिक कदम माना जा रहा है. सहकारी संस्थाओं की पारदर्शिता, निगरानी और संचालन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

कुलदीप शर्मा बने बलौदाबाजार के नए कलेक्टर

कुलदीप शर्मा, भा.प्र.से. (2014), रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. वेयर हाऊसिंग कार्पो. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार भाटापारा के पद पर पदस्थ किया गया है.

आईएएस कुलदीप शर्मा को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है. वे इससे पहले रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं और प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे. बलौदाबाजार जैसे संवेदनशील और तेजी से विकसित हो रहे जिले में उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जिले में हाल के महीनों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज रही हैं. ऐसे में नए कलेक्टर से विकास कार्यों की गति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था पर सख्ती की अपेक्षा की जा रही है.

तीर्थराज अग्रवाल आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के उप सचिव

तीर्थराज अग्रवाल, भा.प्र.से., विशेष सहायक, मंत्री वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुये उप सचिव, धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

लीना कोसम बनीं परीक्षा नियंत्रक

लीना कोसम, भा.प्र.से., परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त यथावत परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है.

लीना कोसम, भा.प्र.से. द्वारा परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् परीक्षा नियंत्रण, लोक सेवा आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया गया है.

आईएएस लीना कोसम को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर में परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी दी गई है. लोक सेवा आयोग की भूमिका राज्य की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रियाओं में होती है. हाल के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर विशेष जोर दिया जा रहा है. ऐसे में परीक्षा नियंत्रक के पद पर नई नियुक्ति को प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है.

अन्य प्रमुख नियुक्तियां

फेरबदल सूची में कई अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

सौमिल रंजन चौबे, भा.प्र.से., उप सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त यथावत उप सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है.

बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, भा.प्र.से., अपर कलेक्टर, नारायणपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त यथावत अपर कलेक्टर, नारायणपुर के पद पर पदस्थ किया गया है.

सुमीत अग्रवाल, भा.प्र.से., आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त यथावत आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है.

संदीप कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त यथावत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया है.

आशीष कुमार टिकरिहा, भा.प्र.से., विशेष सहायक, मंत्री, वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के पद पर पदस्थ किया गया है. आशीष कुमार टिकरिहा, भा.प्र.से., द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् प्रबंध संचालक, छ.ग. वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया गया है.

ऋषभ कुमार पाराशर, भा.प्र.से., उप सचिव, वित्त विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त यथावत उप सचिव, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है.

तरूण कुमार किरण, भा.प्र.से. राज्य कर उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय, नवा रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा के पद पर पदस्थ किया गया है.

तरुण कुमार किरण, भा.प्र.से. द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया गया है.

