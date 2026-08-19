बकाया सरचार्ज पर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने दी 50 फीसदी छूट, एकमुश्त बकाया जमा करने पर मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने हितग्राहियों को बड़ी राहत दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 19, 2026 at 9:58 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने अपने बकायादार हितग्राहियों को बड़ी राहत दी है. मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है. इसके साथ ही लंबित वाटर चार्जेस के सरचार्ज पर भी 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. हालांकि, इस सुविधा का लाभ तभी मिलेगा, जब हितग्राही अपनी पूरी बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करेंगे.
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंडल मुख्यालय में आयोजित समारोह के दौरान अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने इसकी घोषणा की. मंडल की सभी योजनाओं में निर्मित और निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों पर यह छूट लागू होगी. यानी जिन हितग्राहियों पर बकाया राशि के साथ विलंब अवधि का ब्याज जुड़ रहा है, वे अपनी पूरी बकाया राशि एकमुश्त जमा कर इस ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ ले सकेंगे.
हालांकि, विशेष आवासीय योजना के अंतर्गत OTS-1 और OTS-2 में आबंटित संपत्तियों को इस छूट के दायरे से बाहर रखा गया है.
इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड ने लंबित जलप्रदाय शुल्क यानी वाटर चार्जेस पर लगने वाले सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है. जिन हितग्राहियों पर वाटर चार्जेस बकाया है, वे एकमुश्त भुगतान कर सरचार्ज में आधी छूट का लाभ उठा सकेंगे.
अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के मुताबिक, इससे पहले भी 31 मार्च 2026 तक बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट की योजना लागू की गई थी, जिससे हितग्राहियों को अच्छा लाभ मिला था. इसी को देखते हुए मंडल ने दोबारा यह सुविधा शुरू की है. मंडल का कहना है कि इस पहल से एक ओर हितग्राहियों को अपने पुराने बकाए के निपटारे में राहत मिलेगी, वहीं मंडल की निधि में तरलता भी बनी रहेगी.
हाउसिंग बोर्ड की ओर से संबंधित इकाइयों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं. मंडल ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे इस विशेष छूट का लाभ उठाते हुए अपनी बकाया राशि का जल्द से जल्द एकमुश्त भुगतान करें.