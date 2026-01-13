ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों का रखरखाव करेगी रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएशन

रायपुर: छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने आवासीय कॉलोनियों के मेंटेनेंस और प्रबंधन को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत बोर्ड के अधीन संचालित कॉलोनियों के रख-रखाव की जिम्मेदारी चरणबद्ध रूप से संबंधित रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) को ट्रांसफर की जाएगी. यह प्रक्रिया 31 मार्च 2026 तक पूरी की जाएगी.

हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में आयुक्त अवनीश कुमार शरण की अध्यक्षता में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक में इस सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में उन सभी कॉलोनियों का मूल्यांकन किया गया, जिनका अब तक नगर निगम या स्थानीय निकायों को विधिवत हस्तांतरण नहीं हो सका है.

आयुक्त शरण ने निर्देश दिए कि ऐसी हर कॉलोनी में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि जब कॉलोनीवासी खुद अपने क्षेत्र के रख-रखाव और विकास से जुड़ते हैं, तो न केवल सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि उत्तरदायित्व और स्वामित्व की भावना भी सुदृढ़ होती है. इस उद्देश्य से संबंधित उपायुक्तों एवं कार्यपालन अभियंताओं को कॉलोनीवासियों के साथ बैठकें आयोजित कर RWA गठन की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.