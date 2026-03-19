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छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संशोधन विधेयक विधानसभा से पास, अब हाउसिंग से आगे इंफ्रास्ट्रक्चर तक विस्तार

सरकार ने बताया कि पिछले दो वर्षों में गृह निर्माण मंडल ने लगभग 3,050 करोड़ रुपये की लागत से 78 नई परियोजनाएं शुरू की है. इतना ही नहीं, 735 करोड़ रुपये का ऋण चुकाकर मंडल को पूरी तरह ऋणमुक्त भी कर दिया गया है, जिससे अब यह संस्था और अधिक मजबूती से काम कर सकेगी.

सदन में विधेयक पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन मंडल की भूमिका को व्यापक बनाता है. अब यह संस्था टाउन प्लानिंग, रिडेवलपमेंट, स्लम पुनर्विकास और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे मॉडल पर काम कर सकेगी. यानी राज्य में योजनाबद्ध और आधुनिक शहरी विकास की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में आवास और शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए विधानसभा ने एक अहम फैसला लिया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया है. इस संशोधन के जरिए अब गृह निर्माण मंडल सिर्फ मकान बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बड़ी जिम्मेदारी भी निभाएगा.

PMAY 2.0 के तहत गरीबों को मिलेगा घर

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY 2.0) के तहत 2,000 ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और सरकार की ‘सबके लिए घर’ की दिशा को बल मिलेगा.

रिडेवलपमेंट और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में तेजी

राज्य में 650 करोड़ रुपये से अधिक की 6 रिडेवलपमेंट परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो चुकी है. साल 2025 में आयोजित आवास मेले में 2,060 करोड़ रुपये की 56 नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने बुकिंग और आवंटन प्राप्त किया है.

ग्रामीण और शहरी विकास पर फोकस

गृह निर्माण मंडल वर्तमान में राज्य के 33 में से 27 जिलों में सक्रिय है. 858 करोड़ रुपये की लागत से 146 विकासखंडों में शासकीय आवासों का निर्माण कर इसकी तकनीकी क्षमता भी साबित हुई है. इसके साथ ही, रजिस्ट्री के साथ सीधे भौतिक कब्जा देने जैसी प्रक्रियात्मक सुधारों पर भी जोर दिया जा रहा है.

रायपुर-नवा रायपुर कॉरिडोर पर बड़ा प्लान

सरकार ने रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई-दुर्ग और राजनांदगांव को जोड़कर एक बड़ा शहरी कॉरिडोर विकसित करने की योजना भी सामने रखी है. इस मेगा प्रोजेक्ट में गृह निर्माण मंडल की भूमिका अहम रहने वाली है.

इस संशोधन से कितना होगा बदलाव ?

इस संशोधन के बाद गृह निर्माण मंडल को जॉइंट वेंचर, पीपीपी मॉडल, मिश्रित भूमि उपयोग और स्लम पुनर्विकास जैसे आधुनिक शहरी विकास मॉडल लागू करने की खुली छूट मिल गई है. इससे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई गति मिलने की उम्मीद है.

सरकार का दावा,समावेशी और टिकाऊ विकास

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह विधेयक मंडल को एक सशक्त और आधुनिक संस्था के रूप में स्थापित करेगा. इससे राज्य में सुनियोजित, टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा और आम जनता को बेहतर आवास सुविधाएं मिल सकेगी.