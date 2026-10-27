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छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षकों ने खोला मोर्चा, सीमित राशि में संचालन और ऑनलाइन उपस्थिति से परेशान, हड़ताल पर जाने की चेतावनी

छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षकों ने खोला मोर्चा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर. छत्तीसगढ़ में अब छात्रावास अधीक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है. जशपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 12 नवंबर को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर जाने की सूचना दी गई. संघ का कहना है कि महंगाई के बीच सीमित राशि में छात्रावासों का संचालन, ऑनलाइन उपस्थिति की अनिवार्यता और सरकारी कार्यक्रमों में होने वाले अतिरिक्त खर्च ने छात्रावास अधीक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है.

संघ ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय तक मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा. इसका असर जिले में आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित करीब 200 छात्रावासों पर पड़ सकता है.