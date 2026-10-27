छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षकों ने खोला मोर्चा, सीमित राशि में संचालन और ऑनलाइन उपस्थिति से परेशान, हड़ताल पर जाने की चेतावनी
1500 रुपए में छात्रावास चलाने की चुनौती, अतिरिक्त खर्च भी उठा रहे अधीक्षक, मांगें नहीं मानीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 9:04 PM IST
जशपुरनगर. छत्तीसगढ़ में अब छात्रावास अधीक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है. जशपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 12 नवंबर को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर जाने की सूचना दी गई. संघ का कहना है कि महंगाई के बीच सीमित राशि में छात्रावासों का संचालन, ऑनलाइन उपस्थिति की अनिवार्यता और सरकारी कार्यक्रमों में होने वाले अतिरिक्त खर्च ने छात्रावास अधीक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है.
संघ ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय तक मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा. इसका असर जिले में आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित करीब 200 छात्रावासों पर पड़ सकता है.
1500 रुपए में भोजन व्यवस्था चलाना मुश्किल
संघ के अनुसार, छात्रावास संचालन के लिए मिलने वाली 1500 रुपए की शिष्यवृत्ति राशि मौजूदा महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं है. छात्रावासों में निर्धारित मेन्यू के अनुसार विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अधीक्षकों पर रहती है, लेकिन खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान की बढ़ती कीमतों के कारण तय राशि में व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है.
जब कोई विद्यार्थी 10 दिन से अधिक समय तक छुट्टी पर रहता है या अनुपस्थित रहता है, तो संबंधित राशि में कटौती कर दी जाती है. इससे छात्रावास के नियमित खर्चों का हिसाब बिगड़ जाता है. महंगाई को ध्यान में रखते हुए शिष्यवृत्ति की राशि बढ़ाई जाए, अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया जाए.- विश्वनाथ प्रधान, जिला अध्यक्ष छात्रावास अधीक्षक संघ, जशपुर
ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर भी नाराजगी
छात्रावास अधीक्षकों ने VKS एप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि छात्रावास में रहने वाले बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों और अन्य जरूरी कार्यों के लिए कई बार परिसर से बाहर जाना पड़ता है. ऐसी परिस्थितियों में निर्धारित तरीके से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना मुश्किल हो जाता है.
सरकारी कार्यक्रमों का अतिरिक्त खर्च भी जेब से
संघ ने सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान अधीक्षकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ का मुद्दा भी उठाया है. अधीक्षकों के मुताबिक, विभिन्न सरकारी आयोजनों में विद्यार्थियों को शामिल कराने और उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लाने-ले जाने की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है. इस प्रक्रिया में परिवहन और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर खर्च होता है, लेकिन कई बार इसके लिए अलग से राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती. ऐसे में अधीक्षकों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है.
12 नवंबर तक समाधान की मांग
छात्रावास अधीक्षक संघ ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए 12 नवंबर तक का समय दिया है. संघ के मुताबिक, इस दिन एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की जाएगी. इसके बाद भी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाया जा सकता है.
200 छात्रावासों का संचालन हो सकता है प्रभावित
अधीक्षकों के आंदोलन पर जाने से जिले के करीब 200 छात्रावासों की व्यवस्थाएं प्रभावित होने की आशंका है. इन छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की भोजन व्यवस्था, देखरेख और दैनिक संचालन से जुड़ी गतिविधियों पर असर पड़ सकता है.
जिम्मेदारों का क्या कहना है?
इस संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त संजय सिंह ने कहा कि छात्रावास अधीक्षकों की मांगों और समस्याओं का निराकरण शासन स्तर पर ही संभव है. उन्होंने बताया कि अधीक्षकों की ओर से छात्रावास या अन्य विभागीय कार्यों के सिलसिले में किए गए अतिरिक्त खर्च के बिल विभाग में पेश किए जा सकते हैं. बजट उपलब्ध होने के बाद नियमानुसार भुगतान किए जाने का प्रावधान है.