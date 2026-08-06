ETV Bharat / state

आरक्षक भर्ती पर सरकार का बड़ा संकेत, विजय शर्मा बोले- कैबिनेट में हुई गंभीर चर्चा, सीएम करेंगे अंतिम फैसला

छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर गृहमंत्री ने कहा- मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैबिनेट में उठा मुद्दा, सभी विभागों और कानूनी पहलुओं की होगी जांच

CG CONSTABLE RECRUITMENT ISSUE
छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर गृहमंत्री ने कहा- सभी विभागों और कानूनी पहलुओं की जांच होगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 6:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर. छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थियों के बीच बनी असमंजस की स्थिति के बीच प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस मुद्दे को बुधवार की कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल किया गया, जहां इस पर गंभीरता से चर्चा हुई. गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि मामले के सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा और इसका अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही करेंगे.

आरक्षक भर्ती पर विजय शर्मा बोले- कैबिनेट में हुई गंभीर चर्चा, सीएम करेंगे अंतिम फैसला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैबिनेट में उठा मुद्दा

गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश पर आरक्षक भर्ती के विषय को शामिल किया गया. बैठक में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई. सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती.

मुख्य सचिव को सभी पक्षों की जानकारी जुटाने के निर्देश

गृहमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों और पक्षों की जानकारी जुटाई जाए. इसके बाद पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की जाएगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

सभी विभागों और कानूनी पहलुओं की जांच

विजय शर्मा ने कहा कि भर्ती मामले में केवल एक विभाग नहीं, बल्कि अन्य संबंधित विभागों के पक्षों को भी ध्यान में रखा जाएगा. इसके साथ ही न्यायालय में चल रही प्रक्रिया, कानूनी प्रावधान और प्रशासनिक नियमों का भी गहन अध्ययन किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक बाधा न हो.

अंतिम फैसला मुख्यमंत्री करेंगे

गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ही करेंगे. उन्होंने कहा कि सभी तथ्यों, विभागीय रिपोर्ट और कानूनी राय को देखने के बाद ही फैसला लिया जाएगा. इसलिए इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन सरकार ऐसा निर्णय लेना चाहती है जो पूरी तरह न्यायसंगत और कानूनी रूप से मजबूत हो.

फिलहाल छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती मामले में सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि निर्णय जल्दबाजी में नहीं होगा. मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी संबंधित विभागों से जानकारी जुटाई जा रही है और कानूनी प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाएगा. ऐसे में भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अंतिम निर्णय के लिए अभी कुछ समय और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है. सरकार का कहना है कि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम फैसला लिया जाएगा.

स्पेसरानी, न्यूज और तूफैल..! SI रिजल्ट में चयनित अभ्यर्थियों में इन नामों पर विवाद, कांग्रेस ने उठाए सवाल
मुंगेली में औद्योगिक विकास की नई शुरुआत, बीईएमएल संयंत्र बनेगा विकास का आधार
विकसित भारत जी राम जी, सीएम विष्णुदेव साय ने बताई खूबियां, 26 जनवरी तक तीन अभियान पूरे करने पर जोर

TAGGED:

VIJAY SHARMA STATEMENT
CG POLICE CONSTABLE
छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती
गृहमंत्री विजय शर्मा
CG CONSTABLE RECRUITMENT ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.