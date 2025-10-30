ETV Bharat / state

गृह मंत्री विजय शर्मा का कांग्रेस पर हमला, प्रधानमंत्री आवास, घुसपैठ और संगठन पर साधा निशाना

गृह मंत्री विजय शर्मा ने राज्योत्सव से पहले कांग्रेस पर कई मुद्दों पर तंज कसा.

Vijay Sharma On Congress
गृह मंत्री विजय शर्मा का कांग्रेस पर हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 30, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: गृह मंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को कांग्रेस को कई मोर्चों पर घेरा. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास रोककर रखे थे, जिन्हें वर्तमान सरकार ने आते ही पहले कैबिनेट में मंजूर किया. वहीं कांग्रेस पर घुसपैठियों के जरिए वोट बैंक बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो घुसपैठिये इनके प्रिय होते हैं, उन्हें वही लाते हैं. संगठनात्मक मुद्दे पर भी उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा.

बड़ी संख्या में होगा गृहप्रवेश: गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर कहा कि, वर्तमान में प्रदेश में प्रतिदिन 18 हजार आवास निर्माणाधीन हैं. पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आए थे, तब ग्रामीण आवास योजना के तहत 3 लाख लोगों को गृह प्रवेश कराया गया था. इस बार जब प्रधानमंत्री आएंगे, तो यह संख्या और भी बड़ी होगी. अबकी बार अब तक की सबसे बड़ी संख्या में गृह प्रवेश होगा.

गृह मंत्री विजय शर्मा ने राज्योत्सव से पहले कांग्रेस पर कई मुद्दों पर तंज कसा. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घुसपैठियों को कांग्रेस का संरक्षण: गृह मंत्री ने कांग्रेस के घुसपैठियों से जुड़े आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि, जो घुसपैठिए इनके प्रिय होते हैं, उन्हें वही लाते हैं. कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दिया.

मैंने देखा है रायपुर में जिनका नाम था, उन्होंने कवर्धा में भी नाम जुड़वा लिया. कांग्रेस घुसपैठियों के माध्यम से वोट बैंक मजबूत करने का प्रयास करती है.- विजय शर्मा, गृहमंत्री

कांग्रेस संगठन पर तंज: कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पूछे गए सवाल पर गृह मंत्री ने तंज कसा. उन्होंने कहा, कांग्रेस हम पर आरोप लगाती थी कि हमारी पार्टी पर बाहर से सरकार चलती है. अब बताए, इनकी पार्टी तो दिल्ली से नहीं, इटली से चलती होगी. कांग्रेस में संगठनात्मक निर्णय ऊपर से थोपे जाते हैं, जबकि भाजपा में कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं.

1978 में ही बन जाता छत्तीसगढ़, PM के हाथ में थी कलम, लेकिन राजनीति की गोटी चल गई: जागेश्वर प्रसाद
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025: पीएम मोदी होंगे आयोजन में शामिल, जानिए रायपुर का रूट प्लान और पार्किंग सिस्टम
रजत जयंती समारोह: नवा रायपुर के राज्योत्सव मैदान से तैयारियों पर रिपोर्ट, यहीं से PM मोदी देंगे भाषण

TAGGED:

CHHATTISGARH HOME MINISTER
MINISTER VIJAY SHARMA
गृह मंत्री विजय शर्मा
घुसपैठ
VIJAY SHARMA ON CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.