छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की फ्रेंचाइजी और टीमों का ऐलान, सरदार सिंह बने लीग एंबेसडर
रायपुर में ड्रॉ के जरिए छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के फ्रेंचाइजी और टीमों का ऐलान डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 11:03 PM IST
रायपुर: भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सफल फील्ड हॉकी खिलाड़ियों में से एक सरदार सिंह को छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन का लीग एंबेसडर घोषित किया गया है. यह राज्य सरकार द्वारा आयोजित भारत की पहली हॉकी लीग है. छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का उद्घाटन रायपुर में 21 अक्तूबर को होगा. यह लीग 1 नवंबर तक चलेगा. रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में यह आयोजित होगा. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने इसकी घोषणा की है.
हॉकी लीग की 6 टीमों का ऐलान
डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर में हॉकी लीग के 6 फेंचाइजी और टीमों का ऐलान किया. ड्रॉ के जरिए फ्रेंचाइजीस को टीमों के आबंटन के साथ ही सभी टीमों की जर्सी भी लॉन्च की गई. टीम ड्रॉ के माध्यम से प्रत्येक फ्रेंचाइज़ी को 22 खिलाड़ियों का दल और एक मुख्य कोच आबंटित किया गया. डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जमीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ में हॉकी को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए लीग का आयोजन किया गया है. उन्होंने कहा कि लीग और फ्रेंचाइज़ी टीमों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी का अहम महत्व है.
आज रायपुर में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, पद्मश्री सरदार सिंह जी को छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का ब्रांड एंबेसडर घोषित किया। इस अवसर पर टीम का ड्रॉ निकाला गया। लीग के 6 टीम फ्रेंचाइजी के साथ एएमओयू किया। इस अवसर पर सभी टीम का जर्सी भी लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ में देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से सजे हॉकी लीग का शुभारंभ 21 अक्टूबर से होगा। वहीं इसका समापन राज्य स्थापना दिवस (एक नवंबर) के अवसर पर होगा। टीम चक्रधर चैंपियंस, न्यायधानी नाइट्स, राजधानी रॉयल्स, मैनपाट टाइटन्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स और बैलाडीला बुल्स के बीच रोमांचक मुकाबले होंगे। हॉकी लीग में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने से हमारे युवा टैलेंट को नया अनुभव मिलेगा। आने वाले समय में वे देश का नेतृत्व कर छत्तीसगढ़ महतारी का नाम रोशन करेंगे। इस खास अवसर पर छत्तीसगढ़ हॉकी संघ अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव जी, हमारे गौरव पूर्व भारतीय गोलकीपर मृणाल चौबे जी, ओलंपियन रेणुका यादव जी, कोच, हॉकी खिलाड़ी, सभी फ्रेंचाइजी एवं स्पांसर प्रतिनिधि उपस्थित रहे। @imsardarsingh8 #sports #Hockey— Arun Sao (@ArunSao3) October 12, 2026
मैं उन छह टीम मालिकों और प्रायोजकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारे खेल का समर्थन करने और इसमें निवेश करने का निर्णय लिया है. हॉकी को बढ़ावा देने के लिए उनका दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प सराहनीय है. राज्य में हॉकी के पुनरुत्थान की इस महत्वपूर्ण पहल में सरकार के साथ साझेदारी के लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
सरदार सिंह का डिप्टी सीएम ने किया स्वागत
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन के लिए सरदार सिंह जैसी प्रतिष्ठित शख्सियत को लीग एंबेसडर बनाना हमारे युवा खिलाड़ियों को सही संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. वह भारत के सबसे प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ियों में से एक हैं और उनकी विशेषज्ञता से इस लीग को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा.
हॉकी लीग की टीमों और फ्रेंचाइजी की जानकारी
सीएचएल में छह फ्रेंचाइज़ी टीमें शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज खिलाड़ियों, ओलंपियनों, स्थानीय प्रतिभाओं और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय मंच उपलब्ध कराना और राज्य में घरेलू हॉकी के ढांचे को मजबूत करना है. लीग की सबसे बड़ी खासियत प्रत्येक टीम में एक पूर्व ओलंपियन का मार्की खिलाड़ी के रूप में शामिल होना है. इन छह दिग्गज खिलाड़ियों में एस.वी. सुनील, सुरेंद्र कुमार, ललित कुमार उपाध्याय, चिंगलेनसाना सिंह, शमशेर सिंह और प्रदीप मोर के नाम शामिल हैं. इन अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी से स्थानीय खिलाड़ियों को भी मैदान पर उनके साथ खेलने का अवसर मिलेगा.
- चक्रधर चैंपियंस- फ्रेंचाइजी जिंदल स्टील लिमिटेड
- न्यायधानी नाइट्स -साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL)
- राजधानी रॉयल्स-श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड
- मैनपाट टाइगर्स-छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल
- संस्कारधानी स्ट्राइकर्स- सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड
- बैलाडीला बुल्स- फ्रेंचाइजी एनएमडीसी लिमिटेड के पास है.
सरदार सिंह ने साय सरकार के प्रयास को सराहा
छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के लीग एंबेसडर सरदार सिंह ने कहा कि एक पूर्व खिलाड़ी और अब हॉकी इंडिया के साथ कोच के रूप में मैंने छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास को करीब से देखा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षा राज्य को एक खेल राज्य के रूप में विकसित करने की है.
छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की शुरुआत एक ऐसी पहल है, जो दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बनेगी. मुझे विश्वास है कि इससे छत्तीसगढ़ के हॉकी खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलेगा। सीएचएल का लीग एंबेसडर बनना मेरे लिए केवल एक मानद पद नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भविष्य के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सितारों के रूप में विकसित करने में योगदान देने का अवसर भी है- सरदार सिंह, छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के एंबेसडर
विजेता को मिलेंगे 11 लाख रुपए
छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में छह फ्रेंचाइजी टीमों के कुल 132 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे. इनमें छत्तीसगढ़ के 108 स्थानीय और 24 अतिथि खिलाड़ी शामिल हैं. प्रत्येक टीम में 22 खिलाड़ी होंगे. इनमें चार अतिथि खिलाड़ी शामिल रहेंगे. हर टीम में एक पूर्व ओलंपियन मार्की खिलाड़ी भी होगा. 21 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक आयोजित इस लीग में 18 पुरुष हॉकी मुकाबले और एक प्रदर्शनी महिला हॉकी मैच खेला जाएगा. खिलाड़ियों के लिए कुल 21 लाख रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है. विजेता टीम को 11 लाख और उपविजेता को छह लाख रुपए मिलेंगे. दर्शक सभी मुकाबलों को फ्री में देख सकेंगे.
अन्य पुरस्कार की जानकारी
प्रतियोगिता के सभी 18 पुरुष मुकाबलों में प्रत्येक मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दस हजार रुपए दिए जाएंगे. इस तरह प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कारों पर कुल एक लाख 80 हजार रुपए खर्च होंगे. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को एक लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा. सर्वाधिक गोल करने वाले टॉप स्कोरर, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी खिलाड़ी और अंडर-21 वर्ग के उभरते खिलाड़ी को 30-30 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा.
जियो हॉटस्टार पर होगा लाइव प्रसारण
हॉकी प्रेमियों के लिए मुकाबलों के समय के साथ मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है. पहला मुकाबला शाम साढ़े पांच बजे और दूसरा मुकाबला शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा. दोनों मैचों के बीच प्रतिदिन मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जो दर्शक स्टेडियम नहीं पहुंच पाएंगे, वे भी मुकाबलों का आनंद ले सकेंगे. लीग का लाइव प्रसारण जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर किया जाएगा
लीग का उद्घाटन समारोह खेल के साथ छत्तीसगढ़ की कला और सांस्कृतिक विरासत का संगम होगा. समारोह में प्रदेश की समृद्ध कला एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली प्रस्तुतियां होंगी. देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा. मुख्य आकर्षण पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बल राय की प्रस्तुतियां होंगी.