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छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की फ्रेंचाइजी और टीमों का ऐलान, सरदार सिंह बने लीग एंबेसडर

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग ( ETV BHARAT )

रायपुर: भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सफल फील्ड हॉकी खिलाड़ियों में से एक सरदार सिंह को छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन का लीग एंबेसडर घोषित किया गया है. यह राज्य सरकार द्वारा आयोजित भारत की पहली हॉकी लीग है. छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का उद्घाटन रायपुर में 21 अक्तूबर को होगा. यह लीग 1 नवंबर तक चलेगा. रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में यह आयोजित होगा. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने इसकी घोषणा की है.

हॉकी लीग की 6 टीमों का ऐलान डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर में हॉकी लीग के 6 फेंचाइजी और टीमों का ऐलान किया. ड्रॉ के जरिए फ्रेंचाइजीस को टीमों के आबंटन के साथ ही सभी टीमों की जर्सी भी लॉन्च की गई. टीम ड्रॉ के माध्यम से प्रत्येक फ्रेंचाइज़ी को 22 खिलाड़ियों का दल और एक मुख्य कोच आबंटित किया गया. डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जमीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ में हॉकी को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए लीग का आयोजन किया गया है. उन्होंने कहा कि लीग और फ्रेंचाइज़ी टीमों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी का अहम महत्व है.