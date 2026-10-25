छत्तीसगढ़ हॉकी लीग: चक्रधर चैंपियंस ने राजधानी रॉयल्स को हराया, रौशन 'स्ट्राइकर ऑफ द मैच' चुने गए
राजधानी रॉयल्स अगला मुकाबला आज मैनपाट टाइटन्स से होगा. चक्रधर चैंपियंस का अगला मैच 26 अक्टूबर को मैनपाट टाइटन्स से है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2026 at 6:54 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में कल खेले गए मुकाबले में राजधानी रॉयल्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा. चक्रधर चैंपियंस ने राजधानी रॉयल्स को कड़े मुकाबले में 4-3 से मात दी. ललित उपाध्याय की कप्तानी वाली टीम के लिए यह हार उन्हें पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे ले आई है. जिससे उनके आगे बढ़ने की संभावनाएं काफी मुश्किल होती जा रही हैं. दूसरी ओर चक्रधर चैंपियंस सेमीफाइनल में जगह बनाने के और करीब पहुंचता जा रहा है.
छत्तीसगढ़ हॉकी लीग
कल छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में खेले गए मुकाबले में चक्रधर चैंपियंस के खिलाड़ी शुरू से ही छाए रहे. चक्रधर चैंपियंस लगातार दूसरा मैच खेलने के लिए कल मैदान में उतरी थी. टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा. मैच के चौथे मिनट में ही खिलाड़ी मनीष ने टीम के लिए पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया. पेनल्टी कॉर्नर को युवराज वाल्मीकि ने एक बेहतरीन वेरिएशन के जरिए गोल में बदल दिया. टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश कर रही राजधानी रॉयल्स ने कुछ ही मिनटों बाद गोल दागकर 1-1 की बराबरी कर ली. जब रौशन कुमार ने 'टोमाहॉक' शॉट से गोल किया जो इस लीग में उनका ट्रेडमार्क बन गया है.
राजधानी रॉयल्स आज मैनपाट टाइटन्स से मुकाबला
दोनों टीमों के बीच यह क्वार्टर काफी बराबरी का रहा. जिसमें दोनों तरफ से एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी गई. चक्रधर चैंपियंस लीग में ऐसी टीम बनकर उभरी है, जिसे हराना दूसरी टीमों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. क्योंकि चक्रधर चैंपियंस के पास अनुभवी और नए खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण है, जो लगातार गोल कर रहे हैं.
चक्रधर चैंपियंस ने राजधानी रॉयल्स को हराया
कल हुए मैच में वाल्मीकि ने मिडफील्ड से एक लंबा पास दिया. जिसे रोकने के लिए कोई डिफेंडर मौजूद नहीं था. इसका नतीजा यह हुआ कि खोगेश्वर बाग ने शानदार तरीके से गेंद को डिफ्लेक्ट (दिशा बदलकर) करके चैंपियंस के लिए दिन का दूसरा गोल कर दिया. हाफ-टाइम से पहले उन्हें कुछ और मौके मिले, लेकिन पूरे टूर्नामेंट की तरह, पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने के मामले में उनका प्रदर्शन मिला-जुला रहा. उनका तीसरा गोल एक पेनल्टी कॉर्नर से आया. इस बार परमप्रीत सिंह ने पोस्ट के बीच में निशाना साधा और विपक्षी गोलकीपर हिमांशु मलिक एक आसान सा बचाव करने से चूक गए. राजधानी रॉयल्स ने एक गोल वापस किया. जब रौशन कुमार ने पेनल्टी कॉर्नर के रिबाउंड पर फिर से गोल दागा. इस गोल के बाद मुकाबला कांटे का हो गया.
रौशन को 'स्ट्राइकर ऑफ द मैच' चुना गया
चक्रधर चैंपियंस के लिए अगला गोल आने में उम्मीद से कहीं ज्यादा समय लगा. जब परमप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गेंद को नेट के पार पहुंचाया. उनके दूसरे गोल के विपरीत यह एक जोरदार प्रहार था. विपक्षी गोलकीपर मलिक को संभलने तक का कोई मौका नहीं मिला. ललित ने खेल खत्म होने के करीब वापसी की और एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.
रौशन को 'स्ट्राइकर ऑफ द मैच' चुना गया, जबकि परमप्रीत 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे. अब राजधानी रॉयल्स अपना अगला मैच 25 अक्टूबर को मैनपाट टाइटन्स के खिलाफ खेलेगी. वहीं चक्रधर चैंपियंस का भी अगला मैच 26 अक्टूबर को मैनपाट टाइटन्स के साथ है.
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