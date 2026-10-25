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छत्तीसगढ़ हॉकी लीग: चक्रधर चैंपियंस ने राजधानी रॉयल्स को हराया, रौशन 'स्ट्राइकर ऑफ द मैच' चुने गए

चक्रधर चैंपियंस की जीत ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में कल खेले गए मुकाबले में राजधानी रॉयल्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा. चक्रधर चैंपियंस ने राजधानी रॉयल्स को कड़े मुकाबले में 4-3 से मात दी. ललित उपाध्याय की कप्तानी वाली टीम के लिए यह हार उन्हें पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे ले आई है. जिससे उनके आगे बढ़ने की संभावनाएं काफी मुश्किल होती जा रही हैं. दूसरी ओर चक्रधर चैंपियंस सेमीफाइनल में जगह बनाने के और करीब पहुंचता जा रहा है.

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग कल छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में खेले गए मुकाबले में चक्रधर चैंपियंस के खिलाड़ी शुरू से ही छाए रहे. चक्रधर चैंपियंस लगातार दूसरा मैच खेलने के लिए कल मैदान में उतरी थी. टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा. मैच के चौथे मिनट में ही खिलाड़ी मनीष ने टीम के लिए पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया. पेनल्टी कॉर्नर को युवराज वाल्मीकि ने एक बेहतरीन वेरिएशन के जरिए गोल में बदल दिया. टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश कर रही राजधानी रॉयल्स ने कुछ ही मिनटों बाद गोल दागकर 1-1 की बराबरी कर ली. जब रौशन कुमार ने 'टोमाहॉक' शॉट से गोल किया जो इस लीग में उनका ट्रेडमार्क बन गया है.