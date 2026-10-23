छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का शानदार आगाज, न्यायधानी नाइट्स ने राजधानी रॉयल्स को हराया, महिला मुकाबले में इंद्रावती टाइग्रेस का दबदबा
रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में लीग का उद्घाटन, महिला मुकाबले में इंद्रावती टाइग्रेस ने महानदी फाल्कन्स को 4-1 से हराया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 8:59 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग का रोमांच शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के उद्घाटन मुकाबले में न्यायधानी नाइट्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजधानी रॉयल्स को 2-1 से शिकस्त दी. वहीं, महिला प्रदर्शनी मुकाबले में इंद्रावती टाइग्रेस ने महानदी फाल्कन्स को 4-1 से हराकर अपनी ताकत दिखाई.
ओलंपियनों की टीमों के बीच रोमांचक भिड़ंत
रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में गुरुवार को छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के उद्घाटन मुकाबले में भारतीय हॉकी के दो ओलंपियन खिलाड़ियों की टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली. ओलंपियन सुरेंद्र सिंह की न्यायधानी नाइट्स ने ओलंपियन ललित उपाध्याय की राजधानी रॉयल्स को 2-1 से हराकर जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया.
चिराग और केतन के गोल ने दिलाई जीत
मुकाबले के 12वें मिनट में चिराग ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर न्यायधानी नाइट्स को शुरुआती बढ़त दिलाई. इसके बाद दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में केतन कुशवाहा ने शानदार मैदानी गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया. केतन के बेहतरीन प्रदर्शन ने टीम की जीत की राह आसान कर दी.
मजबूत डिफेंस के आगे राजधानी रॉयल्स बेबस
दो गोल से पिछड़ने के बाद राजधानी रॉयल्स ने वापसी की पूरी कोशिश की. कप्तान ललित उपाध्याय ने मिडफील्ड में आक्रामकता बढ़ाई, लेकिन टीम को गोल करने में कामयाबी नहीं मिली. न्यायधानी नाइट्स के कप्तान सुरेंद्र सिंह और उनकी रक्षापंक्ति ने विपक्षी खिलाड़ियों को लगातार चुनौती दी और गोल करने के कई प्रयासों को नाकाम कर दिया.
केतन कुशवाहा बने मैच के हीरो
मुकाबले के दौरान केतन कुशवाहा ने लगातार आक्रामक खेल दिखाया और विपक्षी टीम के डिफेंस पर दबाव बनाए रखा. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें स्ट्राइकर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस जीत के साथ न्यायधानी नाइट्स ने लीग में अपने इरादे साफ कर दिए हैं.
महिला मुकाबले में इंद्रावती टाइग्रेस का दबदबा
छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के महिला प्रदर्शनी मुकाबले में इंद्रावती टाइग्रेस ने शानदार खेल दिखाते हुए महानदी फाल्कन्स को 4-1 से करारी शिकस्त दी. इंद्रावती टाइग्रेस की कप्तान आंचल साहू ने दो गोल दागे, जबकि लीना कोरसे और ममतेश्वरी लहरे ने एक-एक गोल किया. महानदी फाल्कन्स की ओर से रिया खलखो ने एकमात्र गोल किया.
गेंद पर कब्जा और आक्रामक खेल बना जीत का आधार
इंद्रावती टाइग्रेस ने मैच की शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा. टीम ने लगभग 60 प्रतिशत समय तक गेंद पर कब्जा बनाए रखते हुए लगातार हमले किए. दूसरी ओर, महानदी फाल्कन्स की टीम खिलाड़ियों के बीच तालमेल की कमी से जूझती नजर आई, जिसका फायदा इंद्रावती टाइग्रेस ने उठाया.
शुक्रवार को होंगे दो बड़े मुकाबले
छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में शुक्रवार, 23 अक्टूबर को दो मुकाबले खेले जाएंगे. पहले मुकाबले में शाम 5 बजकर 30 मिनट पर मैनपाट टाइटंस और बैलाडीला बुल्स की टीमें आमने-सामने होंगी. इसके बाद शाम 7 बजकर 30 मिनट पर चक्रधर चैंपियंस और संस्कारधानी स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा.
प्रदेश की हॉकी प्रतिभाओं को मिलेगा बड़ा मंच
छत्तीसगढ़ हॉकी लीग प्रदेश की पहली आधिकारिक राज्य स्तरीय हॉकी लीग है, जिसका आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है. लीग का पहला संस्करण 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित हो रहा है.
छह टीमें, खिताब के लिए कड़ा मुकाबला
प्रतियोगिता में राजधानी रॉयल्स, बैलाडीला बुल्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियंस, न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट टाइटंस सहित छह फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा ले रही हैं. प्रत्येक टीम में 22 खिलाड़ी हैं, जिनमें 18 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के और चार खिलाड़ी राज्य के बाहर के राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं.
चलो रे संगी, हॉकी खेलबो' से गूंजेगा प्रदेश
छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का उद्देश्य प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव हासिल करने और राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर देना है. 'चलो रे संगी, हॉकी खेलबो' के ध्येय वाक्य के साथ आयोजित यह लीग छत्तीसगढ़ में हॉकी को नई पहचान देने और उभरती खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है.