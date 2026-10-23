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छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का शानदार आगाज, न्यायधानी नाइट्स ने राजधानी रॉयल्स को हराया, महिला मुकाबले में इंद्रावती टाइग्रेस का दबदबा

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का शानदार आगाज ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग का रोमांच शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के उद्घाटन मुकाबले में न्यायधानी नाइट्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजधानी रॉयल्स को 2-1 से शिकस्त दी. वहीं, महिला प्रदर्शनी मुकाबले में इंद्रावती टाइग्रेस ने महानदी फाल्कन्स को 4-1 से हराकर अपनी ताकत दिखाई.

रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में लीग का उद्घाटन (ETV BHARAT CHHATTISGARH) ओलंपियनों की टीमों के बीच रोमांचक भिड़ंत रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में गुरुवार को छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के उद्घाटन मुकाबले में भारतीय हॉकी के दो ओलंपियन खिलाड़ियों की टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली. ओलंपियन सुरेंद्र सिंह की न्यायधानी नाइट्स ने ओलंपियन ललित उपाध्याय की राजधानी रॉयल्स को 2-1 से हराकर जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया.