छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, ST आरक्षण पर CSPDCL वितरण कंपनी से मांगा हलफनामा

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों के पालन को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए नियुक्ति और पदोन्नति में लागू आरक्षण प्रतिशत को लेकर हलफनामा दाखिल करे.

कोर्ट का सवाल: हाईकोर्ट ने कहा कि CSPDCL यह स्पष्ट करे कि ST वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना चाहिए. यह प्रतिशत किस आधार पर तय किया गया. जब न तो कोई ठोस आंकड़ा (डेटा) है और न ही राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश, तो रोस्टर में बदलाव कैसे किया गया. अदालत ने इस मामले को प्रथम दृष्टया गंभीर माना है.

क्या है पूरा मामला?: यह याचिका कनिष्ठ अभियंता प्रशांत विल्सन पन्ना, शीतल समीर टोप्पो सहित अन्य ने दायर की है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नेल्सन पन्ना और आशुतोष मिश्रा ने पक्ष रखा. याचिका में 22 अगस्त 2024 को जारी उस विज्ञापन को चुनौती दी गई है, जिसमें सहायक अभियंता (प्रशिक्षु – प्रशिक्षण एवं विकास) पद पर पदोन्नति के लिए आवेदन बुलाए गए थे.

विज्ञापन बनाम हकीकत: ST के 16 पद दिखाए, भरे सिर्फ 9