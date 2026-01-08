छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई
ईडी ने शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में सौम्या चौरसिया को दूसरी बार गिरफ्तार किया है. सौम्या ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 8, 2026 at 10:18 AM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल भेजी गईं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे. बहस के बाद राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने शासन को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई आज की जाएगी.
सौम्या चौरसिया ने दी गिरफ्तारी को चुनौती
ईडी ने शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में सौम्या चौरसिया को दूसरी बार गिरफ्तार किया है. फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. उन्होंने अपने अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के माध्यम से ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. सुनवाई के दौरान एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट के मामलों पर भी चर्चा हुई. इस प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से तर्क रखे गए. ईओडब्ल्यू के प्रोडक्शन वारंट से संबंधित मामले की सुनवाई 8 जनवरी को निर्धारित की गई है.
13 जनवरी से शुरू होगा ट्रायल
शराब घोटाले से जुड़े मामलों में 13 जनवरी से स्पेशल कोर्ट में ट्रायल शुरू होने की जानकारी मिली है. छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है. ईडी ने इस मामले में एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 3200 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाया गया है.