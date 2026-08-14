तेंदूपत्ता खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, कारोबारियों को देना होगा 2 प्रतिशत ABS शुल्क, सभी याचिकाएं खारिज
राज्य जैव विविधता बोर्ड की ओर से जारी आदेश के खिलाफ कारोबारियों ने लगाई थी याचिका, लेकिन हाईकोर्ट ने 2% ABS वसूली को वैध माना
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 14, 2026 at 1:29 PM IST
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तेंदूपत्ता फॉरेस्ट लॉट की सरकारी नीलामी में खरीद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कारोबारियों से 2 प्रतिशत Access and Benefit Sharing (ABS) राशि की वसूली के मामले में ये सुनवाई की. इसके बाद राज्य जैव विविधता बोर्ड की ओर से जारी आदेश को वैध मानते हुए इस संबंध में दायर सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया. फैसला 13 अगस्त 2026 को न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद ने सुनाया.
कारोबारियों ने वसूली के खिलाफ लगाई थी याचिका
मामला राज्य जैव विविधता बोर्ड के 24 जनवरी 2023 के आदेश और 25 जनवरी 2023 के एक लेटर से जुड़ा था. इन निर्देशों के जरिए तेंदूपत्ता फॉरेस्ट लॉट के सफल खरीदारों से खरीद मूल्य का 2 प्रतिशत ABS के रूप में वसूलने की व्यवस्था की गई थी. कारोबारियों ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा था कि उन्होंने तेंदूपत्ता सीधे वनवासियों या संग्राहकों से नहीं खरीदा, बल्कि राज्य की वैधानिक व्यवस्था के तहत सार्वजनिक नीलामी में फॉरेस्ट लॉट खरीदे हैं.
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि तेंदूपत्ता की खरीद और व्यापार पहले से ही छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के तहत नियंत्रित है. राज्य सरकार और उसकी अधिकृत एजेंसियां संग्राहकों से तेंदूपत्ता खरीदती हैं और बाद में फॉरेस्ट लॉट की नीलामी की जाती है. ऐसे में कारोबारियों का प्राथमिक संग्राहकों से कोई सीधा लेन-देन नहीं होता.
हाईकोर्ट ने तर्क नहीं स्वीकार किया
हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. अदालत ने कहा कि 1964 का कानून तेंदूपत्ता के संग्रहण, खरीद, परिवहन और व्यापार को नियंत्रित करता है, जबकि Biological Diversity Act, 2002 का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, जैव संसाधनों का सतत उपयोग और उनके व्यावसायिक उपयोग से होने वाले लाभ का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है. दोनों कानून अलग-अलग लेकिन पूरक क्षेत्रों में काम करते हैं.
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी नीलामी के जरिए तेंदूपत्ता खरीदने मात्र से खरीदार ABS की वैधानिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाते. तेंदूपत्ता जैव संसाधन है और उसका व्यावसायिक उपयोग Biological Diversity Act के दायरे में आता है. राज्य जैव विविधता बोर्ड को कानून के तहत निर्धारित राशि की वसूली का अधिकार है.
कोर्ट ने खारिज की याचिका
फैसले में Forest Rights Act, 2006 का भी उल्लेख किया गया. अदालत ने कहा कि तेंदूपत्ता फॉरेस्ट प्रोड्यूस में शामिल है और कानून वनवासी समुदायों को इसके संग्रहण, उपयोग और निपटान से संबंधित अधिकार प्रदान करता है.
वहीं, कारोबारियों ने ABS वसूली को पूर्वव्यापी कार्रवाई बताते हुए भी चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने कोई नया शुल्क नहीं बनाया, बल्कि पहले से मौजूद वैधानिक व्यवस्था को लागू किया है.