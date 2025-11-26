सूरजपुर छात्र पिटाई कांड पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, शिक्षा विभाग से मांगा जवाब
सूरजपुर छात्र पिटाई केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2025 at 10:21 PM IST
बिलासपुर: सूरजपुर में एक छात्र को होमवर्क नहीं करने पर बुरी तरह पीटा गया. छात्र को पेड़ से लटकाया गया. इस घटना पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. हाईकोर्ट ने भी मामले को काफी गंभीर माना है और संज्ञान लेते हुए सचिव छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग से शपथ पत्र में जवाब मांगा है.
पिटाई कांड में 9 दिसंबर को अगली सुनवाई
छात्र पिटाई कांड में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है. इस केस को लेकर कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ क्रूरता और निजी स्कूलों में अव्यवस्था असहनीय है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. शासन को इसे गंभीरता से लेना होगा. हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि मामले में शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया है और स्कूल की मान्यता समाप्त करने की नोटिस दी गई है.
क्या है पूरी घटना समझिए ?
यह पूरी घटना सूरजपुर के नारायणपुर इलाके की है. यहां के एक निजी स्कूल में नर्सरी से पाचवीं तक के छात्र पढ़ते हैं. जानकारी के अनुसार बीते सोमवार को जब स्कूल खुला तो बच्चे समय पर स्कूल पहुंचे. इसी बीच नर्सरी क्लास में जब पढ़ाई शुरू हुई तो महिला टीचर ने होमवर्क चेक किया.
इसी दौरान एक छात्र ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था. इसपर टीचर बच्चे पर भड़क गई. टीचर ने बच्चे को सजा के तौर पर क्लास से बाहर निकाल दिया।. इसके बाद स्कूल परिसर में एक पेड़ के सहारे उसको लटका दिया. बच्चा रस्सी के सहारे घंटों लटकता रहा. इस दौरान बच्चा रोता रहा, टीचर से उसे छोड़ने के लिए कहता रहा, लेकिन उन्होंने बच्चे की बिल्कुल भी नहीं सुनी.
घटना का वीडियो हुआ था वायरल
जिस समय बच्चे को पेड़ से लटकाया गया था, उसी दौरान किसी ग्रामीण ने घटना का वीडियो बना लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में पेरेंट्स स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया.
स्कूल प्रबंधन घटना को मामूली बताता रहा है. मामले में विवाद बढ़ने पर शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है. विकासखंड शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की. उन्होंने मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने की बात कही है. इस पूरे मामले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है.