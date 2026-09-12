तहसीलदार के निलंबन आदेश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक
मामला साल 2020 का है. जब तहसीलदार रायगढ़ जिले में पदस्थ थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 12, 2026 at 7:37 AM IST
बिलासपुर: कांकेर में तहसीलदार के निलंबन मामले में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद तहसीलदार के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी और जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया.
मामला साल 2020 का
रायगढ़ जिले के पुसौर तहसील में माया अंचल लहरे तहसीलदार के पद पर पदस्थ रहने के दौरान का ये मामला है. 28 अक्टूबर 2020 को तत्कालीन तहसीलदार माया आंचल लहरे ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की प्रावधानों के अनुसार पुसौर स्थित भूमि खसरा नंबर 16/2ख शासकीय छोटे झाड़ के जंगल को राजस्व अभिलेखों से विलोपित किया जाकर उसकी जगह पर आनंद राम का नाम राजेश अभिलेखों में सुधार कर दर्ज किए जाने का आदेश दिया.
इस आदेश के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया. जिसकी सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष ने 21 अगस्त 2025 को राजस्व अभिलेखों में सुधार कर दर्ज किए जाने बिना और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना शासकीय मद में दर्ज भूमि का मद परिवर्तन का दोषी मानते हुए तहसीलदार एवं हल्का पटवारी के विरुद्ध प्रशासनिक एवं विभागीय कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को पत्र जारी किया.
इसके बाद तहसीलदार माया अंचल लहरे ने हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की. जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राजस्व मंडल द्वारा पारित तहसीलदार के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के आदेश पर रोक लगा दी. लेकिन रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव ने 16 जुलाई 2026 को तहसीलदार माया अंचल लहरे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया.
इसके खिलाफ तहसीलदार माया अंचल ने हाई कोर्ट अधिवक्ता नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की. राजस्व मंडल के आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी.जिसकी सुनवाई 10 सितंबर 2026 को न्यायमूर्ति बी.डी.गुरु के कोर्ट में हुई. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी द्वारा यह आधार लिया गया कि, निलंबन आदेश उन्हीं तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है, जिनके संबंध में राजस्व मंडल ने अपने आदेश 21 अगस्त 2025 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया था. अंतरिम आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है.
उपर्युक्त रिट याचिका अभी भी इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है. तथापि, स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए भी, छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 16.07.2026 को याचिकाकर्ता को उन्हीं आरोपों/तथ्यों के आधार पर निलंबित करने का आदेश पारित कर दिया है, जो की 17 फरवरी 2026 को पारित अंतरिम आदेश के स्पष्टतः विपरीत है और आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है.
इस आदेश पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता तहसीलदार के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी. मामले में सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग अवर सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, राजस्व मंडल बिलासपुर, आयुक्त बिलासपुर, कलेक्टर रायगढ़, कलेक्टर कांकेर, अनु विभागीय अधिकारी रायगढ़, को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.