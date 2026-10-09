सहायक शिक्षक और शिक्षक चयन परीक्षा पर रोक, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को अवसर दिए बिना परीक्षा नहीं होगी- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. संजय कुमार यादव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 10:51 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र एवं न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की खंडपीठ ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सुनवाई की है. उन्होंने आरक्षण के प्रावधानों के पालन और पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने के संबंध में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है. न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जब तक विज्ञापन में सभी आरक्षित श्रेणियों को शामिल कर संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर नहीं दिया जाता, तब तक सहायक शिक्षक और शिक्षक पदों की चयन परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी. इस मामले में याचिकाकर्ता मीनाक्षी मंगलेकर, फकीर राम और राहुल कुमार खुटे हैं.
21 अगस्त की अंतिम तिथि का दिया गया था हवाला
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि 16 अप्रैल 2026 के भर्ती विज्ञापन के संबंध में शुद्धिपत्र जारी किया गया है. यह शुद्धिपत्र 9 अक्टूबर को रायपुर के नवभारत और बिलासपुर में हरिभूमि समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया. इसे संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया. शुद्धिपत्र में आरक्षित पदों का श्रेणीवार विवरण शामिल किए जाने के बावजूद दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आवेदन का अवसर देने के संबंध में राज्य की ओर से असमर्थता जताई गई. इसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 बीत जाने का हवाला दिया गया.
हाईकोर्ट ने राज्य के रुख पर उठाया सवाल
खंडपीठ ने कहा कि जब शुद्धिपत्र जारी कर आरक्षण का श्रेणीवार विवरण शामिल किया जा रहा है, तो दृष्टिबाधित व्यक्तियों की श्रेणी को शामिल नहीं करने का प्रथम दृष्टया कोई उचित कारण समझ में नहीं आता, जबकि उन्हें शामिल करना अनिवार्य है. न्यायालय ने यह भी ध्यान दिया कि जारी शुद्धिपत्र सहायक शिक्षक पदों के संबंध में है, जबकि शिक्षक पदों की भर्ती के संबंध में भी स्थिति पर विचार किया जाना आवश्यक है.
11 और 25 अक्टूबर की परीक्षाओं पर रोक
हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी परीक्षाओं पर रोक लगा दिया.
11 अक्टूबर 2026: सहायक शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.
25 अक्टूबर 2026: शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.
यह अंतरिम रोक तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक विज्ञापन में सभी आरक्षित श्रेणियों को शामिल कर संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर नहीं दिया जाता.
न्यायालय ने राज्य शासन को अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. मामले को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाएगा. साथ ही, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम आदेश राज्य शासन को लागू नियमों और आरक्षण नीति के अनुरूप नया शुद्धिपत्र जारी करने अथवा सभी आरक्षित श्रेणियों को शामिल करते हुए नया भर्ती विज्ञापन जारी करने से नहीं रोकता.