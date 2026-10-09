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सहायक शिक्षक और शिक्षक चयन परीक्षा पर रोक, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को अवसर दिए बिना परीक्षा नहीं होगी- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र एवं न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की खंडपीठ ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सुनवाई की है. उन्होंने आरक्षण के प्रावधानों के पालन और पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने के संबंध में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है. न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जब तक विज्ञापन में सभी आरक्षित श्रेणियों को शामिल कर संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर नहीं दिया जाता, तब तक सहायक शिक्षक और शिक्षक पदों की चयन परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी. इस मामले में याचिकाकर्ता मीनाक्षी मंगलेकर, फकीर राम और राहुल कुमार खुटे हैं.

21 अगस्त की अंतिम तिथि का दिया गया था हवाला सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि 16 अप्रैल 2026 के भर्ती विज्ञापन के संबंध में शुद्धिपत्र जारी किया गया है. यह शुद्धिपत्र 9 अक्टूबर को रायपुर के नवभारत और बिलासपुर में हरिभूमि समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया. इसे संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया. शुद्धिपत्र में आरक्षित पदों का श्रेणीवार विवरण शामिल किए जाने के बावजूद दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आवेदन का अवसर देने के संबंध में राज्य की ओर से असमर्थता जताई गई. इसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 बीत जाने का हवाला दिया गया.