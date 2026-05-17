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क्रेडा की संविदा भर्ती विज्ञापन पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की रोक

न्यायालय ने विज्ञापन पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.

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क्रेडा की संविदा भर्ती विज्ञापन पर रोक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 12:01 PM IST

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी क्रेडा की ओर से सेवाकर्ता इकाई के संविदा पदों के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगी है. ये रोक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लगाई है. सुनवाई जस्टिस बी.डी. गुरु की सिंगल बेंच में हुई, जहां अदालत ने विज्ञापन पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया है.

क्रेडा की संविदा भर्ती विज्ञापन पर रोक

यह याचिका रायपुर के कमलेश कुमार साहू एवं अन्य 6, बेमेतरा जिले के लीलाधर साहू एवं अन्य 6, खैरागढ़-गंडई-छुईखदान जिले के नरेंद्र कुमार साहू एवं अन्य 5 तथा जांजगीर-चांपा जिले के गणेश कुमार साहू एवं अन्य 26 सेवाकर्ता इकाइयों की ओर से दायर की गई है. याचिकाकर्ताओं की ओर से हाई कोर्ट में अधिवक्ता नरेंद्र मेहर और रूपेश साहू के द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई.

नियमित नियुक्ति पर संविदा कर्मी हटाए जा सकते

दायर याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति सेवाकर्ता इकाई के पद पर वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए की गई. जिसका अनुबंध 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गया. आरोप है कि क्रेडा ने सेवा विस्तार देने के बजाय उन्हीं पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए नया विज्ञापन जारी कर दिया. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने दलील दी कि किसी संविदा अथवा अस्थायी कर्मचारी को केवल दूसरे अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए हटाया नहीं जा सकता.

वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने कहा कि ऐसी स्थिति में केवल नियमित नियुक्ति होने पर ही संविदा कर्मचारियों को हटाया जा सकता है. अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले मनीष गुप्ता विरुद्ध अध्यक्ष जनभागीदारी समिति तथा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मंजू गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अंकिता नामदेव विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन मामलों का हवाला दिया.

अदालत ने दिए निर्देश

अदालत में सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि पूर्व में क्रेडा द्वारा टेक्नीशियन संविदा पदों के लिए जारी विज्ञापन पर भी हाई कोर्ट रोक लगा चुका है. वर्तमान मामले में भी न्यायालय ने सेवाकर्ता इकाई पदों पर जारी विज्ञापन पर रोक लगाते हुए ऊर्जा विभाग के सचिव, अधीक्षण अभियंता (क्रेडा), कार्यपालन अभियंता जोनल कार्यालय तथा सहायक अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

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