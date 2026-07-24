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कुत्तों के आतंक पर हाईकोर्ट की फटकार, कागजों पर नहीं जमीन पर हो काम, सरकार को 22 सितंबर तक दिया अल्टीमेटम

छत्तीसगढ़ में आवार कुत्तों के हमले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने सरकार को फटकार लगाई है.

Chhattisgarh High Court Bilaspur
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 24, 2026 at 7:49 PM IST

5 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों के हमले, रेबीज का बढ़ता खतरा और सड़कों पर घूमते आवारा मवेशियों से होने वाले हादसे अब इतने गंभीर हो चुके हैं कि हाईकोर्ट को खुद दखल देना पड़ा. अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ योजनाएं और घोषणाएं काफी नहीं हैं, बल्कि ज़मीन पर असर भी दिखना चाहिए. सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करने, हजारों कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का दावा किया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर व्यवस्था इतनी मजबूत है तो आम लोग आज भी आवारा कुत्तों और मवेशियों के आतंक से क्यों जूझ रहे हैं?

हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई सख्त फटकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि यह मामला सीधे जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि केवल योजनाएं बनाकर कागजों में उपलब्धियां गिनाना पर्याप्त नहीं है. हर जिले में इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो, उसकी लगातार निगरानी हो और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए. मुख्य सचिव को 22 सितंबर 2026 तक नई प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है.

सरकार का दावा- करोड़ों खर्च, बड़े अभियान की शुरुआत

कोर्ट में पेश हलफनामे में राज्य सरकार ने दावा किया कि आवारा कुत्तों के वैज्ञानिक प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण के लिए कुल 33.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसमें पशु चिकित्सा सेवा विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग को अलग-अलग चरणों में राशि आवंटित की गई है ताकि नसबंदी, टीकाकरण और आश्रय स्थलों की व्यवस्था मजबूत की जा सके.

कागजों में बड़ी उपलब्धियां, लेकिन जमीनी हकीकत पर सवाल

सरकार के मुताबिक राज्य में दिसंबर 2025 तक केवल 6 एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) सेंटर थे, जिन्हें बढ़ाकर 34 कर दिया गया है. 32 जिलों में कम से कम एक केंद्र संचालित है और गरियाबंद में नया केंद्र बन रहा है. सरकार ने दावा किया कि 30 जून 2026 तक 30,651 आवारा कुत्तों की नसबंदी, 50,362 कुत्तों का एंटी-रेबीज टीकाकरण और 42,263 कुत्तों का डी-वॉर्मिंग किया जा चुका है.

इसके अलावा 199 डॉग शेल्टर, 39 डॉग कैचिंग वाहन, 827 प्रशिक्षित कर्मचारी, 347 डॉग कैचिंग नेट और 366 केनेल तैनात किए जाने का भी दावा किया गया. लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद शहरों और गांवों में आवारा कुत्तों के हमले लगातार सामने आ रहे हैं. यही वजह है कि अदालत ने सरकार की मॉनिटरिंग व्यवस्था पर सवाल उठाए.

सिर्फ कुत्ते ही नहीं, आवारा मवेशियों पर भी चिंता

हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को भी गंभीर खतरा माना. सरकार ने बताया कि 251 संवेदनशील सड़क खंडों की पहचान की गई है, जहां 644 गश्ती दल, 28 एम्बुलेंस और 7 क्रेन तैनात हैं. 30 जून 2026 तक 1 लाख 53 हजार 351 आवारा मवेशियों को सड़कों से हटाने का दावा भी किया गया. राज्य में 137 गौशालाएं, 421 मवेशी आश्रय स्थल संचालित हैं और 100 नए गोधामों में से 28 शुरू किए जा चुके हैं.

स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों की सुरक्षा का दावा

सरकार ने बताया कि 51,160 सार्वजनिक संस्थानों की पहचान की गई, जिनमें 45,918 स्कूल शामिल हैं. इनमें से अधिकांश संस्थानों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, सूचना बोर्ड लगाए गए और 44 हजार से अधिक परिसरों को चारदीवारी या फेंसिंग से सुरक्षित करने का दावा किया गया है. साथ ही शिकायतों के लिए 1100 और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 1033 हेल्पलाइन भी सक्रिय की गई है.

हाईकोर्ट का साफ संदेश, अब बहाने नहीं, नतीजे चाहिए

सरकार की रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि कुछ प्रयास जरूर किए गए हैं, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह सिर्फ सरकारी फाइलों का मामला नहीं बल्कि आम नागरिकों की जान और सुरक्षा का प्रश्न है. इसलिए सभी विभागों, नगर निकायों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाकर लगातार निगरानी की जाए और वास्तविक प्रगति अदालत के सामने रखी जाए.

सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं, हजारों कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण हो चुका है, सैकड़ों शेल्टर और टीमें तैनात हैं, तो फिर आम जनता आज भी आवारा कुत्तों के हमलों और सड़कों पर घूमते मवेशियों के कारण डर के साए में क्यों जी रही है? यही सवाल अब हाईकोर्ट भी पूछ रहा है. 22 सितंबर को जब मुख्य सचिव नई रिपोर्ट पेश करेंगे, तब यह साफ होगा कि सरकार ने सिर्फ आंकड़े बढ़ाए हैं या वास्तव में हालात भी बदले हैं.

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