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केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं मिल सकता बड़ा पद, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला

हाईकोर्ट ने गरियाबंद DEO मामले में याचिका खारिज करते हुए फैसला सुनाया है.

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केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं मिल सकता बड़ा पद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 2:55 PM IST

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गरियाबंद के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के प्रभारी पद से जुड़ी एक सेवा याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. अदालत ने इस मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी करते हुए साफ कहा है कि कोई भी कर्मचारी केवल सीनियर या वरिष्ठ होने के नाते किसी ऊंचे पद का प्रभारी बनने का दावा नहीं कर सकता है. यह फैसला राज्य के प्रशासनिक हलकों के लिए एक बड़ी नजीर साबित होगा.

उच्च पद का प्रभार मिलना कोई स्थाई अधिकार नहीं

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने स्पष्ट किया कि किसी भी उच्च पद का प्रभार देना पूरी तरह से एक अस्थायी और प्रशासनिक व्यवस्था है. सरकार या संबंधित प्राधिकारी किसी भी अधिकारी को प्रभार सौंपते समय केवल उसकी वरिष्ठता ही नहीं देखता. वरिष्ठता के साथ-साथ उस अधिकारी की योग्यता, काम का अनुभव, पद के लिए उपयुक्तता और तात्कालिक प्रशासनिक जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है.

कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार देने पर उठा था विवाद

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब गरियाबंद में एक वरिष्ठ अधिकारी को दरकिनार कर उनके मुकाबले कनिष्ठ (जूनियर) अधिकारी को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी. इस निर्णय से नाराज होकर वरिष्ठ अधिकारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति को चुनौती दी. हालांकि, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अदालत के सामने ऐसा कोई भी बाध्यकारी नियम पेश नहीं कर सके, जिसके तहत किसी वरिष्ठ अधिकारी को ही प्रभार देना अनिवार्य या कानूनन जरूरी हो.

प्रशासनिक फैसलों में कोर्ट नहीं करेगा मनमर्जी का हस्तक्षेप

अपने फैसले के अंत में हाईकोर्ट ने यह भी पूरी तरह साफ कर दिया कि जब तक किसी प्रशासनिक निर्णय में कोई बड़ी अवैधता, स्पष्ट रूप से की गई मनमानी या फिर कोई दुर्भावना साबित नहीं हो जाती, तब तक न्यायालय अधिकारियों की प्रशासनिक नियुक्तियों और उनके तुलनात्मक मूल्यांकन के फैसलों में दखल नहीं देगा. इसी के साथ हाईकोर्ट ने 10 जून 2026 को जारी किए गए प्रशासनिक आदेश को सही ठहराते हुए याचिका को बंद कर दिया है.

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