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माता-पिता से बेटे को अलग करना बहू की क्रूरता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने पत्नी की याचिका खारिज कर दी है. संजय यादव की रिपोर्ट

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 9:08 PM IST

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने एक तलाक के केस में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पत्नी की याचिका खारिज कर दी है. याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि शादी होने से एक नया परिवार जरूर बनता है, लेकिन बुजुर्ग और बीमार माता-पिता के प्रति संतान की नैतिक व कानूनी जिम्मेदारियों को खत्म नहीं करता.

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया

यदि कोई पत्नी बिना किसी ठोस और वाजिब वजह के बीमार सास-ससुर को बेसहारा छोड़कर अलग रहने का दबाव बनाती है, तो यह आचरण पति के प्रति मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है. हाई कोर्ट के जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने फैमिली कोर्ट द्वारा मंजूर किए गए तलाक के आदेश को सही ठहराया है.

पत्नी पर सास और ससुर को छोड़ने का आरोप

राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ निवासी सिख युवक का विवाह 8 मार्च 2007 को पत्थलगांव निवासी महिला के साथ हुआ था. शादी के करीब डेढ़ साल बाद से ही दोनों के बीच पारिवारिक विवाद शुरू हो गया. पति का आरोप था कि उसके पिता की तीन बार हार्ट सर्जरी हो चुकी है, इसके बावजूद पत्नी लगातार उस पर माता-पिता को छोड़कर अलग रहने का दबाव बनाती रही. मना करने पर वह सास-ससुर से दुर्व्यवहार करती थी. साल 2018 में दोनों पक्षों के रिश्तेदारों के बीच हुई सामाजिक सुलह में पत्नी ने लिखित माफीनामा भी दिया था, लेकिन इसके बाद भी उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया.

फैमिली कोर्ट ने साल 2024 में सुनाया फैसला

पति ने तंग आकर डोंगरगढ़ फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी. फैमिली कोर्ट ने 11 नवंबर 2024 को क्रूरता के आधार पर पति के पक्ष में तलाक का फैसला सुनाया, जिसके खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की थी. मामले की सुनवाई के दौरान पत्नी ने आरोप लगाया कि सास के उकसाने पर पति उसे प्रताड़ित करता था. पेट्रोल पंप खोलने के नाम पर मायके से 50 लाख रुपए की मांग की गई थी. साथ ही उसने माफीनामे पर जबरन हस्ताक्षर कराने की बात कही.

हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद गवाहों और बयानों की पड़ताल के बाद पत्नी के इन आरोपों को पूरी तरह निराधार पाया. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की नजीर का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि हिंदू समाज में माता-पिता की सेवा और भरण-पोषण करना बेटे का दायित्व है. पति द्वारा अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए अलग रहने से मना करना पूरी तरह उचित और स्वाभाविक है. पत्नी द्वारा अलग रहने के लिए बनाया जा रहा लगातार दबाव मानसिक प्रताड़ना है.

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