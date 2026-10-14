पति को भिखारी कहकर अपमानित करना, बुजुर्ग मां से अलग रहने का दबाव बनाना मानसिक क्रूरता- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विवाह के विवाद को लेकर अहम फैसला सुनाया है. संजय कुमार यादव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 7:45 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पति को तलाक की अनुमति दे दी है. अदालत ने पति की तरफ से पत्नी पर लगाए गए आरोपों को सही माना. इन आरोपों में लगातार अपमान, मारपीट, चरित्र पर संदेह और बुजुर्ग मां से अलग रहने का दबाव शामिल है. हाईकोर्ट ने आरोपों के संयुक्त प्रभाव को मानसिक क्रूरता के दायरे में माना. जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने जगदलपुर फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया.
जगदलपुर की दंपति का मामला
मामला बस्तर जिले के जगदलपुर निवासी मित्तेश पणिग्राही और उनकी पत्नी वेदवती उर्फ ममता से जुड़ा है. दोनों की शादी 8 जून 2017 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. दंपती की कोई संतान नहीं है. पति ने मानसिक क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने 10 दिसंबर 2022 को उसकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद पति ने हाईकोर्ट में अपील की.
पति ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप
पति के मुताबिक, वह सीमित आय में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था. पत्नी को उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी शादी से पहले ही थी, इसके बावजूद वह कम कमाई को लेकर ताने मारती थी. पति ने आरोप लगाया कि पत्नी उसे भिखारी और हैसियतहीन कहकर अपमानित करती, चरित्र पर संदेह जताती और मारपीट करती थी.
उसका यह भी कहना था कि पत्नी बुजुर्ग मां से अलग रहने का दबाव बनाती थी. बार-बार विवाद और तनाव के कारण उसका कारोबार प्रभावित हुआ और आखिरकार दुकान बंद करनी पड़ी. पति ने पत्नी पर आत्महत्या की धमकी देने और बिना सहमति मायके चले जाने जैसे आरोप भी लगाए.
पत्नी ने पति और ससुराल वालों के आरोपों को नकारते हुए कहा कि उसे पहली मंजिल के एक कमरे तक सीमित रखा जाता था. उसने ठीक से भोजन नहीं देने, सामान को ताले में बंद रखने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया. पत्नी ने गर्भपात को चिकित्सकीय सलाह से जुड़ा मामला बताया और पति की आय अधिक होने का दावा करते हुए भरण-पोषण की मांग की. उसने वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने की इच्छा भी जताई थी.
हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में सुनाया फैसला
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के समर घोष बनाम जया घोष सहित अन्य फैसलों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि सामान्य वैवाहिक विवाद अपने आप में मानसिक क्रूरता नहीं होते. लगातार अपमान, गंभीर अविश्वास, विवाद और पारिवारिक संबंधों को लेकर लंबे समय तक बने तनाव का संयुक्त प्रभाव वैवाहिक जीवन को असहनीय बना सकता है. दोनों पक्षों के साक्ष्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया. अदालत ने पति के पक्ष में मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री जारी कर दी.