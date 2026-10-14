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पति को भिखारी कहकर अपमानित करना, बुजुर्ग मां से अलग रहने का दबाव बनाना मानसिक क्रूरता- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पति को तलाक की अनुमति दे दी है. अदालत ने पति की तरफ से पत्नी पर लगाए गए आरोपों को सही माना. इन आरोपों में लगातार अपमान, मारपीट, चरित्र पर संदेह और बुजुर्ग मां से अलग रहने का दबाव शामिल है. हाईकोर्ट ने आरोपों के संयुक्त प्रभाव को मानसिक क्रूरता के दायरे में माना. जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने जगदलपुर फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया.

जगदलपुर की दंपति का मामला मामला बस्तर जिले के जगदलपुर निवासी मित्तेश पणिग्राही और उनकी पत्नी वेदवती उर्फ ममता से जुड़ा है. दोनों की शादी 8 जून 2017 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. दंपती की कोई संतान नहीं है. पति ने मानसिक क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने 10 दिसंबर 2022 को उसकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद पति ने हाईकोर्ट में अपील की.