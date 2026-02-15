ETV Bharat / state

पति और उसके परिवार के खिलाफ झूठी, निराधार और आपत्तिजनक शिकायत मानसिक क्रूरता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

पत्नी की झूठी शिकायत के आधार पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति को तलाक का हकदार मानते हुए विवाह विच्छेद का आदेश दिया.

CHHATTISGARH HIGH COURT
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 15, 2026 at 11:18 AM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ झूठी, निराधार और आपत्तिजनक शिकायत को दुर्भावनापूर्ण और मानसिक क्रूरता माना है. कोर्ट ने पति को तलाक का हकदार मानते हुए उनके बीच हुए विवाह को समाप्त करने का आदेश दिया है. पति और परिजन को सजा दिलाने महिला ने सुप्रीम कोर्ट तक याचिका दायर की थी.

धमतरी निवासी महिला का 28 अप्रैल 2009 को हिन्दू रीति से विवाह हुआ. शादी के बाद दिसंबर 2010 में पहली संतान और अप्रैल 2014 में दूसरी संतान का जन्म हुआ. अप्रैल 2017 में पत्नी ने पति, पति के भाई और मां के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 ए के तहत सभी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया. कोर्ट ने सुनवाई के बाद पति व उसके परिवार के सदस्यों को आईपीसी की धारा 498 ए से बरी किया. इसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील की. अपील खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेश की.

पत्नी ने पति, उसके भाई और मां को दहेज प्रताड़ना के आरोप में फंसाकर जेल भिजवाने की हर संभव कोशिश की. इसके तहत पति और परिजन के दोषमुक्त होने के खिलाफ उन्हें जेल भेजने ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील प्रस्तुत की. सुप्रीम कोर्ट द्बारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के अनुसार हाईकोर्ट ने माना कि यह पति को हर तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास था.

जिसके बाद पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए धमतरी परिवार न्यायालय में आवेदन किया. परिवार न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया. इसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की. जस्टिस संजय के अग्रवाल एवं जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डीबी में अपील पर सुनवाई हुई. डीबी ने पति की अपील को स्वीकार कर क्रूरता के आधार पर उसे तलाक का हकदार माना.

कोर्ट ने आदेश में कहा पत्नी का अपनी सास के खिलाफ निराधार, अशोभनीय और मानहानिकारक आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करना, पति और उसके माता-पिता के बरी होने पर सवाल उठाते हुए अपील दायर करना, यह सब दिखाता है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि पति और उसके माता पिता को जेल हो जाए और उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाए.

