छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जल्द बदलेगा नेतृत्व, जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा होंगे नए चीफ जस्टिस, जस्टिस संजय के. अग्रवाल राजस्थान के CJ
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ही वरिष्ठ न्यायाधीश हैं जस्टिस संजय के. अग्रवाल, अब राजस्थान में चीफ जस्टिस की संभालेंगे जिम्मेदारी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 1, 2026 at 11:22 AM IST
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की हालिया सिफारिशों के बाद हाईकोर्ट के नए नेतृत्व की तस्वीर साफ हो गई है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की गई है. वहीं, इससे पहले ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की जा चुकी है.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिलेगा नया नेतृत्व
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा 4 सितंबर 2026 को रिटायर हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 अगस्त 2026 को ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की थी. संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की कमान संभालने का रास्ता साफ होगा.
जस्टिस संजय के. अग्रवाल जाएंगे राजस्थान
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 31 अगस्त 2026 को हुई बैठक में जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की. वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ही वरिष्ठ न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत हैं.
उनका राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित स्थानांतरण छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण उपलब्धि की तरह है. लंबे समय से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायिक जिम्मेदारी संभाल रहे जस्टिस अग्रवाल अब दूसरे हाईकोर्ट के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.
एक जाएंगे, दूसरे संभालेंगे हाईकोर्ट की कमान
एक तरफ वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल के राजस्थान हाईकोर्ट जाने की सिफारिश हुई है, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में आने की तैयारी है.
31 अगस्त को तीन हाईकोर्ट के लिए सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 31 अगस्त की बैठक में तीन अलग-अलग हाईकोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है.
- जस्टिस संजय के. अग्रवाल- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट
- जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे- गुजरात हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
- डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी- राजस्थान हाईकोर्ट से जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट
अब केंद्र और राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार
कॉलेजियम की सिफारिश के बाद अब नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. केंद्र सरकार की कार्रवाई और इसके बाद राष्ट्रपति की नियुक्ति अधिसूचना महत्वपूर्ण होगी. औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही दोनों न्यायाधीशों के कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति स्पष्ट होगी.