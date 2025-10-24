बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी और गायों की मौत का मुद्दा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो अहम मामले में सुनवाई शुरू कर दी है.
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के एक बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी पर जनहित याचिका स्वीकार कर लिया है. इसके अलावा राज्य के बिलासपुर जिले में गायों की मौत से संबंधित खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है और दो जनहित याचिकाएं शुरू की है.
रेलवे अधिकारियों से मांगा गया जवाब: उच्च न्यायालय ने शराब पार्टी और गायों की मौत से संबंधित जनहित याचिकाओं पर क्रमशः दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और राज्य पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक समाचार रिपोर्ट में रेलवे अधिकारियों, जिनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खेल प्रकोष्ठ के प्रभारी, कोच, सहायक कोच और खिलाड़ी शामिल हैं. उनकी एक तस्वीर है, जो बॉक्सिंग रिंग में बैठकर शराब और मांसाहारी भोजन करके दो व्यक्तियों का जन्मदिन मना रहे हैं.
हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख: उच्च न्यायालय के आदेश में बताया है कि एक रेलवे खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी कि एक बॉक्सिंग रिंग, जिसकी खिलाड़ी पूजा करते हैं, को संबंधित लोगों ने बार में बदल दिया है. उच्च न्यायालय ने कहा कि एसईसीआर महाप्रबंधक अगली सुनवाई से पहले विधिवत व्यक्तिगत हलफनामे के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें रेलवे ज़ोन द्वारा शुरू की गई जांच के परिणाम और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का उल्लेख हो. जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.
गायों की मौत पर हाईकोर्ट का सख्त रुख: दूसरी जनहित याचिका गुरुवार को प्रकाशित समाचार रिपोर्टों पर आधारित थी, जिसमें बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक के बेलतरा और सुकुलकारी क्षेत्रों में कथित तौर पर उचित प्रबंधन, भोजन, पानी और चिकित्सा देखभाल के अभाव में मवेशियों की मौत की बात कही गई थी. रिपोर्टों में ग्रामीणों के हवाले से कहा गया है कि बेलतरा में एक दर्जन से ज़्यादा और सुकुलकारी में चार गायों की मौत हुई है. उच्च न्यायालय ने राज्य के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि वे समाचार रिपोर्ट के संबंध में अगली सुनवाई की तारीख, जो 27 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है, से पहले अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें.
