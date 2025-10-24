ETV Bharat / state

बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी और गायों की मौत का मुद्दा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो अहम मामले में सुनवाई शुरू कर दी है.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 24, 2025 at 11:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के एक बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी पर जनहित याचिका स्वीकार कर लिया है. इसके अलावा राज्य के बिलासपुर जिले में गायों की मौत से संबंधित खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है और दो जनहित याचिकाएं शुरू की है.

रेलवे अधिकारियों से मांगा गया जवाब: उच्च न्यायालय ने शराब पार्टी और गायों की मौत से संबंधित जनहित याचिकाओं पर क्रमशः दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और राज्य पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक समाचार रिपोर्ट में रेलवे अधिकारियों, जिनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खेल प्रकोष्ठ के प्रभारी, कोच, सहायक कोच और खिलाड़ी शामिल हैं. उनकी एक तस्वीर है, जो बॉक्सिंग रिंग में बैठकर शराब और मांसाहारी भोजन करके दो व्यक्तियों का जन्मदिन मना रहे हैं.

हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख: उच्च न्यायालय के आदेश में बताया है कि एक रेलवे खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी कि एक बॉक्सिंग रिंग, जिसकी खिलाड़ी पूजा करते हैं, को संबंधित लोगों ने बार में बदल दिया है. उच्च न्यायालय ने कहा कि एसईसीआर महाप्रबंधक अगली सुनवाई से पहले विधिवत व्यक्तिगत हलफनामे के रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें रेलवे ज़ोन द्वारा शुरू की गई जांच के परिणाम और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का उल्लेख हो. जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.

गायों की मौत पर हाईकोर्ट का सख्त रुख: दूसरी जनहित याचिका गुरुवार को प्रकाशित समाचार रिपोर्टों पर आधारित थी, जिसमें बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक के बेलतरा और सुकुलकारी क्षेत्रों में कथित तौर पर उचित प्रबंधन, भोजन, पानी और चिकित्सा देखभाल के अभाव में मवेशियों की मौत की बात कही गई थी. रिपोर्टों में ग्रामीणों के हवाले से कहा गया है कि बेलतरा में एक दर्जन से ज़्यादा और सुकुलकारी में चार गायों की मौत हुई है. उच्च न्यायालय ने राज्य के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि वे समाचार रिपोर्ट के संबंध में अगली सुनवाई की तारीख, जो 27 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है, से पहले अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें.

सोर्स: पीटीआई

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

स्वास्थ्य मंत्री के पीए की पत्नी का सड़क पर बर्थडे मनाने का केस, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

TAGGED:

LIQUOR PARTY IN BOXING RING
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
गायों की मौत
CHHATTISGARH HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.