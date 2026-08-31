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FIR से लेकर अदालती फैसलों तक बदलेंगे 'शब्द' !, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की संवेदनशील पहल, पीड़ितों के प्रति सम्मान के निर्देश

हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को प्रदेश के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और संबंधित सरकारी विभागों तक भेजा गया है. गृह विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशों से अवगत कराया गया है.

बिलासपुर: न्यायिक प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली भाषा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण पहल की है. अदालती फैसलों, आदेशों और FIR में महिलाओं एवं पीड़ितों के प्रति असंवेदनशील, अपमानजनक या लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने वाली शब्दावली के इस्तेमाल से बचने के निर्देश दिए गए हैं. हाईकोर्ट की इस पहल का उद्देश्य पीड़ित की गरिमा, सम्मान, निजता और संवेदनशीलता को बनाए रखना है.

दिशा-निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि न्यायिक और पुलिस दस्तावेजों में इस्तेमाल होने वाले शब्द ना केवल कानूनी तथ्यों को बताएं, बल्कि उनमें पीड़ित के प्रति सम्मान और निष्पक्षता भी दिखाई दे. ऐसी अभिव्यक्तियों से बचने को कहा गया है, जो पीड़ित के चरित्र, आचरण या व्यक्तिगत जीवन को लेकर कोई गलत धारणा या सामाजिक पूर्वाग्रह पैदा करे. विशेषकर महिलाओं, यौन अपराधों और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में भाषा के चयन को लेकर ज्यादा संवेदनशील रहने कहा गया है.

पीड़ित को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली भाषा से परहेज

हाईकोर्ट के निर्देशों का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी पीड़ित के साथ हुई घटना के लिए उसे ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराने वाली रूढ़िबद्ध भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. इसी तरह गवाहों और अन्य संबंधित व्यक्तियों का जिक्र करते समय भी ऐसी शब्दावली से बचना जरूरी है जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा या गरिमा प्रभावित हो.

निजता और पहचान की सुरक्षा पर भी विशेष जोर

संवेदनशील मामलों में पीड़ित की पहचान और निजता की रक्षा को भी महत्वपूर्ण माना गया है. कानून के अनुरूप जहां आवश्यक हो, बंद कमरे में सुनवाई और पहचान की गोपनीयता जैसे प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है.

न्याय केवल फैसला नहीं, पूरी प्रक्रिया भी है

हाईकोर्ट की इस पहल का संदेश यही है कि न्याय की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली भाषा भी न्याय का महत्वपूर्ण हिस्सा है. अदालत में पीड़ित को अपने साथ हुई घटना के कारण दोबारा मानसिक या सामाजिक आघात का सामना न करना पड़े, इसके लिए न्यायिक एवं पुलिस दस्तावेजों की भाषा को अधिक संवेदनशील, निष्पक्ष, गरिमापूर्ण और पीड़ित-केंद्रित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है.