90 दिन बीतने से स्वत: खत्म नहीं होगा सरकारी कर्मचारी का निलंबन, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
कर्मचारियों के निलंबन पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, चार्जशीट तय समय पर मिली तो जारी रहेगा सस्पेंशन, सरकार को भी नहीं मिली 'अनलिमिटेड पावर'
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 7, 2026 at 6:57 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि निलंबित कर्मचारी को 90 दिनों के भीतर विभागीय आरोप-पत्र (Charge-sheet) जारी कर दिया गया हो, तो केवल निलंबन जारी रखने का अलग से आदेश न आने पर भी मूल निलंबन स्वतः समाप्त या अमान्य नहीं माना जाएगा.
इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने एकल पीठ के उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें निलंबन को निरस्त करते हुए कर्मचारी को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था.
क्या था पूरा मामला?
मामले में एक सरकारी कर्मचारी को आपराधिक प्रकरण में 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने के कारण मार्च 2022 में निलंबित किया गया था. इसके बाद विभाग ने 20 अप्रैल 2022 को विभागीय आरोप-पत्र भी जारी कर दिया, अर्थात निलंबन के 90 दिनों की अवधि के भीतर ही विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई थी. हालांकि, निलंबन जारी रखने का अगला आदेश अगस्त 2023 में पारित किया गया, यानी मूल निलंबन के लगभग डेढ़ साल बाद.
दरअसल, एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों के आधार पर माना था कि निलंबन के 90 दिनों के भीतर उसका विस्तार आदेश पारित होना आवश्यक है, जिसके तहत मूल और निरंतरता आदेश दोनों को निरस्त कर कर्मचारी को बहाल करने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के इस फैसले को पलट दिया है.
डिवीजन बेंच ने क्या कहा?
डिवीजन बेंच ने साफ किया कि निलंबन जायज है या नहीं, इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत देखा जाना चाहिए. अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कर्मचारी को तय समय के भीतर विभागीय चार्जशीट मिल चुकी है, तो सिर्फ 90 दिनों के भीतर निलंबन बढ़ाने का अलग से आदेश जारी न होने पर शुरुआती निलंबन खत्म नहीं माना जा सकता.
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के 'अजय कुमार चौधरी' वाले फैसले का असल मकसद कर्मचारियों को बिना वजह लंबे समय तक सस्पेंड रखने से बचाना है. इसे इस तरह नहीं समझा जाना चाहिए कि हर हाल में 90 दिन बीतते ही निलंबन अपने आप खत्म हो जाएगा.
सरकार को भी नहीं मिली पूरी पावर
हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि सरकार के पास कर्मचारियों को हमेशा के लिए सस्पेंड रखने की असीमित ताकत नहीं है. कोर्ट ने दोटूक कहा कि किसी को लंबे समय तक निलंबित रखना सजा का विकल्प नहीं हो सकता. सक्षम अधिकारियों को समय-समय पर इसकी समीक्षा करनी होगी कि कर्मचारी को सस्पेंड रखना वास्तव में जरूरी है या नहीं.
इन तथ्यों पर करनी होगी समीक्षा
- विभागीय जांच या आपराधिक मामले की स्थिति क्या है.
- कर्मचारी के वापस सेवा में आने से जांच प्रभावित होने की संभावना है या नहीं.
- वह गवाहों अथवा साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है या नहीं,
- उसकी ड्यूटी संवेदनशील प्रकृति की है या नहीं.
- क्या उसे किसी Non-Sensitive पद पर पदस्थ किया जा सकता है?
पुराने केस पर असर
हाईकोर्ट की यह व्यवस्था विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहां कर्मचारी को लंबे समय से निलंबित रखा गया है और विभागीय आरोप-पत्र समय पर जारी हो चुका है. ऐसे मामलों में अब केवल यह तर्क पर्याप्त नहीं होगा कि 90 दिनों के भीतर अगला आदेश नहीं हुआ तो सस्पेंशन स्वतः समाप्त हो गया. इसके बजाय कर्मचारी को यह दिखाना होगा कि निलंबन का समय-समय पर वास्तविक और स्वतंत्र रिव्यू नहीं किया गया.
हाईकोर्ट का संतुलित दृष्टिकोण
इस निर्णय में अदालत ने एक ओर सरकारी अनुशासन और विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता को स्वीकार किया है, वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों को अनिश्चितकाल तक निलंबित रखने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने की बात कही है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्णय से लंबित आपराधिक या विभागीय कार्यवाही के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है.