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CGPSC अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, 14 दिसंबर तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश

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बिलासपुर: CGPSC अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य शासन और आयोग को नोटिस जारी कर 14 दिसंबर तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में होने की जानकारी दी है.नियुक्ति न होने से मनोचिकित्सक विशेषज्ञों के इंटरव्यू अटके हुए हैं. याचिकाकर्ता ने कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर इंटरव्यू कराने का सुझाव दिया है.

सीजीपीएससी अध्यक्ष पद 8 सितंबर से खाली लोक सेवा आयोग (CGPSC) में अध्यक्ष का पद 8 सितंबर 2026 को पूर्व अध्यक्ष रीता शांडिल्य के पदमुक्त होने के बाद से खाली है, जिसके कारण राज्य सेवा परीक्षा-2025 के साक्षात्कार, नई भर्ती परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा और अंतिम चयन सूची जारी करने जैसी प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं.