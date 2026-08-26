ETV Bharat / state

एडिशनल एसपी पदस्थापना के मानदंड को चुनौती देने वाली डीएसपी की याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ( ETV Bharat Chhattisgarh )