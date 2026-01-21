ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या के 10 साल पुराने केस में आरोपी को किया बरी

बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस के समक्ष आरोपी द्वारा दिया गया कबूलनामा कानूनन साक्ष्य नहीं है. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा, मेमोरेण्डम में सिर्फ वही हिस्सा मान्य होता है, जिससे कोई तथ्य खोजा गया हो, न कि अपराध स्वीकार करने वाला बयान.

बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस संजय के. अग्रवाल और अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने, सत्र न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया, आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या के 10 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए, आरोपी को बरी कर दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ सरकमस्टेंशियल साक्ष्यों की पूरी कड़ी स्थापित करने में पूरी तरह से असफल रहा. कोर्ट ने कहा, सिर्फ मेमोरेण्डम बयान और बरामदगी के आधार पर हत्या जैसे गंभीर अपराध में सजा नहीं दी जा सकती है.

8 नवंबर 2013 को हुई थी वारदात

8 नवंबर 2013 की सुबह धमतरी जिले के बोरीदखुर्द गांव में खेत के पास युवती बितवन यादव की हत्या हुई थी. आरोप था कि बीरबल कोर्राम और एक फरार सह-आरोपी ने युवती के पैर रस्सी से बांधकर उसका सिर कीचड़ में दबाया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हुई.

वारदात के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर बीरबल कोर्राम को गिरफ्तार किया. सत्र न्यायालय ने 18 मई 2015 को आरोपी को धारा 302/34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.





फरियादी ने हाई कोर्ट में की अपील

आरोपी की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने तीन मुख्य आधारों की जांच की, जिसमें आरोपी का मेमोरेण्डम बयान, बयान के आधार पर रस्सी की बरामदगी और मृतका का मोबाइल फोन बरामद होना. कोर्ट ने कहा कि रस्सी की बरामदगी यह साबित नहीं करती कि उसी रस्सी का उपयोग हत्या में किया गया.

कोर्ट ने कहा, अभियोजन यह नहीं दिखा सका कि बरामद रस्सी का मृतका की हत्या से कोई सीधा संबंध था. हाई कोर्ट ने यह भी पाया कि यह साबित नहीं किया गया कि बरामद मोबाइल मृतका का ही था, न तो सिम मृतका के नाम पर आवंटित था और न ही मोबाइल खरीद का कोई प्रमाण पेश किया जा सका.

आजीवन कारावास की सजा रद कर दी

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध फैसले शरद बर्डीचंद सरडा बनाम महाराष्ट्र राज्य का हवाला देते हुए कहा, सरकमस्टेंशियल एविडेंस में प्रत्येक कड़ी का मजबूत होना जरूरी है, जो इस मामले में नहीं हुआ. हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन आरोपी के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा. इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया और आजीवन कारावास की सजा रद कर दी गई.

जानिए क्या होता है सरकमस्टेंशियल एविडेंस

सरकमस्टेंशियल एविडेंस, कानूनी की भाषा में वह अप्रत्यक्ष प्रमाण है, जो किसी तथ्य को सीधे साबित नहीं करता, बल्कि उससे कनेक्ट परिस्थितियों को स्थापित करता है, जिससे कोर्ट तार्किक निष्कर्ष निकाल सके.