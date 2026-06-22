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अफसर नहीं मान रहे हाईकोर्ट के आदेश, मौन क्यों है सरकार, पूर्व विधि मंत्री ने राज्यपाल को लिखा पत्र

पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अकबर ने 22 जून 2026 को राज्यपाल के नाम पत्र लिखकर न्यायालयों की अवमानना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि अदालतों के आदेशों का समयबद्ध पालन संविधान और कानून के शासन की मूल भावना है, लेकिन प्रदेश में लगातार सामने आ रहे अवमानना प्रकरण संकेत दे रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन को लेकर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है.अकबर ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए और न्यायालयीन आदेशों के प्रभावी अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं.

रायपुर. हाईकोर्ट में लगातार बढ़ रहे अवमानना याचिकाओं के आंकड़ों को आधार बनाकर पूर्व विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है. अकबर ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा है कि न्यायालयों के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने में सरकार विफल रही है और यही वजह है कि अवमानना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. उन्होंने इस स्थिति को लोकतांत्रिक व्यवस्था और विधि के शासन के लिए गंभीर खतरा बताते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है.

पांच साल में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे मामले

साल केस 2021 1010 2022 1279 2023 1185 2024 1504 2025 1884 2026 (14 जून तक) 744

इन आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 के मुकाबले 2025 में अवमानना याचिकाओं में लगभग 87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है. 2025 में दर्ज 1884 मामले पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक हैं.

भाजपा सरकार में अवमानना के मामलों में बढ़ोतरी

मोहम्मद अकबर ने पत्र में दावा किया है कि 2024 से प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अवमानना के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है. उनका कहना है कि यदि न्यायालयीन आदेशों का पालन समय पर और प्रभावी तरीके से किया जा रहा होता तो इतनी बड़ी संख्या में अवमानना याचिकाएं अदालत तक नहीं पहुंचतीं.उन्होंने कहा कि बार-बार अवमानना की कार्रवाई होना इस बात का संकेत है कि प्रशासनिक तंत्र में कहीं न कहीं गंभीर खामी मौजूद है.

छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे न्यायालय की अवमानना के मामले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या न्यायालयीन आदेशों को हल्के में ले रहा प्रशासन?

अकबर ने अपने पत्र में कहा है कि अवमानना के मामलों में लगातार वृद्धि यह दर्शाती है कि कई स्तरों पर न्यायालयीन आदेशों के पालन को लेकर संवेदनशीलता और जवाबदेही की कमी है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अदालतों के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है तो फिर हर साल मामलों की संख्या क्यों बढ़ रही है?उनका कहना है कि यह केवल कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का भी प्रश्न है.

सरकार से तीन मांगें

न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाए. आदेशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए. अधिकारियों और विभागों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर अनुपालन व्यवस्था मजबूत की जाए.

2026 के आंकड़े भी दे रहे चेतावनी

हाईकोर्ट के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 14 जून 2026 तक ही 744 अवमानना याचिकाएं दायर हो चुकी हैं. यदि यही रफ्तार जारी रही तो वर्ष के अंत तक यह संख्या 1400 से अधिक पहुंच सकती है. हालांकि 2025 का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन शुरुआती आंकड़े प्रशासन के लिए चेतावनी जरूर माने जा रहे हैं.

सियासत से आगे, व्यवस्था पर बड़ा सवाल

मोहम्मद अकबर के पत्र ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है क्या छत्तीसगढ़ में न्यायालयों के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था कमजोर पड़ रही है? यदि अदालतों को अपने ही आदेशों के पालन के लिए बार-बार अवमानना याचिकाओं का सहारा लेना पड़ रहा है, तो यह केवल कानूनी नहीं बल्कि प्रशासनिक और शासन व्यवस्था की कार्यक्षमता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न है. अब देखना होगा कि राज्यपाल और सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या बढ़ते अवमानना मामलों पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस पहल होती है.