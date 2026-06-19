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दो उज्बेकिस्तानी महिलाओं को हिरासत में रखने का मामला, हाई कोर्ट ने वापस देश भेजने का दिया आदेश

हेबियस कॉर्पस याचिका एक कानूनी उपाय है जिसके तहत किसी ऐसे व्यक्ति को पेश करने का निर्देश मांगा जाता है जो लापता है या जिसे गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है. याचिकाकर्ताओं ने हिरासत से अपनी तुरंत रिहाई की मांग की थी और कोर्ट से अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया था कि उन्हें जल्द से जल्द उज़्बेकिस्तान वापस भेजा जाए. याचिका के अनुसार, रायपुर पुलिस ने इस साल 9 जनवरी को इन दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया था और 14 जनवरी से उन्हें रायपुर सेंट्रल जेल के डिटेंशन सेंटर में रखा गया था.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उज़्बेकिस्तान की उन दो महिलाओं को वापस भेजने (डिपॉर्टेशन) का रास्ता साफ़ कर दिया है, जिन्होंने रायपुर में अपनी हिरासत को चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में फ़ैसले के लिए कुछ नहीं बचा है क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों ने उन्हें उनके देश वापस भेजने का प्रस्ताव दिया है.चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीज़न बेंच ने 16 जून को इससे जुड़ा आदेश दिया. इस आदेश में उन्होंने उज़्बेकिस्तान की नागरिक फ़ेरूज़ा सबिरोवा और डिनोरा सफ़्युतदिनोवा द्वारा दायर 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका का निपटारा कर दिया. इन दोनों महिलाओं पर भारत में गैर-कानूनी रूप से रहने का आरोप था.

याचिकाकर्ताओं के वकील ने क्या कहा ?

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील शांतम पाटिल ने कहा कि महिलाओं को पिछले छह महीनों से हिरासत में रखा गया था और उन्हें किसी भी कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया था.उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ दर्ज अपराध समझौता-योग्य प्रकृति के थे और शुरू में कोई गिरफ्तारी या रिमांड की कार्यवाही नहीं की गई थी. पाटिल ने कोर्ट को बताया कि सबिरोवा का पासपोर्ट और वीज़ा खो गया था, जबकि सफ़्युतदिनोवा के पास वैध पासपोर्ट था लेकिन उसका वीज़ा 16 मई, 2025 को खत्म हो गया था. उन्होंने कहा कि इस साल 12 मार्च को उनके खिलाफ़ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की गई थी. वकील ने आगे कहा कि महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से थीं और रिश्तेदारों से मिलने के लिए पर्यटक के तौर पर भारत आई थीं. उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और उनके खिलाफ़ कोई आपराधिक या दीवानी मामला लंबित नहीं था.

सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई ?

उन्होंने कहा कि मध्य एशियाई देश में उनके परिवार के सदस्य उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे, जबकि भारत में उज़्बेकिस्तान दूतावास उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया में मदद करने को तैयार था. छत्तीसगढ़ के डिप्टी एडवोकेट जनरल सौरभ कुमार पांडे ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता भारत में गैर-कानूनी तरीके से तय समय से ज़्यादा समय तक रह रही थीं और संज्ञेय अपराध (cognisable offences) पाए जाने के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. उन्होंने कहा कि दोनों महिलाओं को 26 अप्रैल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने कार्रवाई की जानकारी उनके परिवार के सदस्यों, नई दिल्ली में उज़्बेकिस्तान के दूतावास और केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई थी. सौरभ कुमार पांडेय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को उसी दिन रायपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के सामने पेश किया गया और बाद में उन्हें रायपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि उनकी हिरासत को गैर-कानूनी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत में रह रही थीं.

भारत सरकार के वकील ऋषभ देव सिंह और सौरभ कुमार पांडे ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं को बहुत जल्द उज़्बेकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा और इसलिए, इस याचिका में सुनवाई के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है. इन दलीलों पर ध्यान देते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही याचिकाकर्ताओं को उनके देश वापस भेजने का प्रस्ताव कर रहे हैं, इसलिए सुनवाई के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है. याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, कि चूंकि राज्य और भारत सरकार खुद याचिकाकर्ताओं को उनके देश, यानी उज़्बेकिस्तान गणराज्य वापस भेजने का प्रस्ताव कर रही हैं, इसलिए इस याचिका में सुनवाई के लिए कुछ भी नहीं बचा है.

सोर्स: पीटीआई