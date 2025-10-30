मेकाहारा अस्पताल में एक बेड पर दो प्रसूताओं और नवजात को रखने का मामला, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
छत्तीसगढ़ के मेकाहारा अस्पताल में हुई लापरवाही पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2025 at 9:20 PM IST
बिलासपुर: राज्य के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा के गायनिक वार्ड में लापरवाही पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. यहां एक ही बेड पर 2 प्रसूताओं को और शिशुओं को रखा गया था. जिसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस केस में स्वतः संज्ञान लिया. अदालत ने इस घटना को बेहद दुखद घटना बताया है.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन से मांगा जवाब: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि मेकाहारा अस्पताल की स्थिति बेहद ही खराब है. अदालत ने इस पूरी घटना पर चिंता जाहिर की है. अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में 6 नवंबर तक जवाब मांगा है.
पूरी घटना क्या है समझिए?: यह पूरी घटना बुधवार 29 अक्टूबर की है. जब रायपुर के मेकाहारा अस्पताल के गायनिक वार्ड में पूरे बेड फुल हो गए. यह वार्ड 150 बेड वाला वार्ड है. बेड फुल होने के बाद वार्ड नंबर 5 और 6 में एक-एक बेड पर दो-दो प्रसूताओं को रख दिया गया. यहां बच्चों के लिए एक बेड पर दो दो प्रसूताएं रही. इस घटना को लेकर मरीजों के परिजनों ने नाराजगी जताई उसके बाद भी स्थिति नहीं बदली. बिस्तर की कमी होने की वजह से परिजन भी बाद में शांत हो गए.
छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल की इस हालत को लेकर लोगों में गुस्सा दिखा. कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा. अब इस पूरे मुद्दे में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार से 6 नवंबर तक इस मुद्दे पर जवाब मांगा है. अब देखना होगा कि इस मसले पर अदालत में सरकार क्या जवाब पेश करती है.