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छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 24 से 48 घंटे के दौरान हीटवेव का अलर्ट, रायपुर में पारा 45 डिग्री के पार

कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी, आने वाले दिनों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है

Chhattisgarh heatwave
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 24 से 48 घंटे के दौरान हीटवेव का अलर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 22, 2026 at 6:13 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का सितम जारी है. राजधानी और कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है. गुरुवार को रायपुर के माना इलाके में अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि शहर का तापमान 44.1 डिग्री रहा. यह सामान्य तापमान से करीब 3 डिग्री ज्यादा है. सुबह और शाम के समय मौसम थोड़ा सामान्य रहता है, लेकिन दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों को भारी परेशानी हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है.

कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इनमें बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और राजनांदगांव शामिल हैं.

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

कोरबा, गरियाबंद, महासमुंद, बालोद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

48 घंटे तक गर्मी से राहत नहीं

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भी कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि प्रदेश में गर्मी का असर अभी जारी रहेगा और तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है.

25 मई से शुरू होगा नौतपा

प्रदेश में 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है, जो 2 जून तक रहेगा. नौतपा के दौरान तेज गर्मी और लू चलने की संभावना ज्यादा रहती है. इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट जारी किया है.

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मानसून जल्दी आने की संभावना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मानसून जल्दी आने की संभावना

केरल में मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून मानी जाती है, लेकिन इस बार मानसून 26 मई तक केरल पहुंच सकता है. अगर ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ में तापमान 1 से 2 डिग्री तक कम हो सकता है.

पिछले 6 साल में मई महीने में रायपुर का तापमान

  • 26 मई 2020-45.4°C
  • 30 मई 2021-42.2°C
  • 1 मई 2022-44.6°C
  • 24 मई 2023-43°C
  • 30 मई 2024-46.8°C
  • 13 मई 2025-41.8°C

लोगों के लिए सलाह

  • दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें
  • ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं
  • हल्के और सूती कपड़े पहनें
  • बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें
  • बाहर निकलते समय सिर और चेहरे को ढककर रखें
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