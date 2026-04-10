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छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस, वाइस चांसलर मीट-2026 में CM बोले- हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा, स्वास्थ्य मंत्री ने भी ली राज्य स्तरीय बैठक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला है. स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को नई दिशा देगा वाइस चांसलर मीट-2026

Chhattisgarh health VC meet 2026
वाइस चांसलर मीट-2026 (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 10, 2026 at 8:08 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में फोकस करते हुए कई कदम उठा रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को वाइस चांसलर मीट-2026 का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में आयोजित ऑल इंडिया हेल्थ साइंसेज वाइस चांसलर मीट-2026 को संबोधित किया. वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली और अहम निर्देश दिए.

स्वास्थ्य शिक्षा में नए बदलावों पर जोर

नवा रायपुर में आयोजित ऑल इंडिया हेल्थ साइंसेज वाइस चांसलर मीट-2026 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया और देशभर से आए शिक्षाविदों व कुलपतियों का स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में नए विचारों का आदान-प्रदान होगा. इससे भविष्य में बेहतर नीतियां बनेंगी और आम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी.

Chhattisgarh health
ऑल इंडिया हेल्थ साइंसेज वाइस चांसलर मीट-2026 (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर

CM ने बताया कि सरकार ने पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई काम किए हैं. राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज, 14 नर्सिंग कॉलेज और एक होम्योपैथी कॉलेज बनाए जा रहे हैं. राजधानी में 5000 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भी बनाया जा रहा है.

सुकमा में मुख्यमंत्री बस्तर स्वास्थ्य योजना होगी शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का इलाज मिल रहा है. अब लोगों को इलाज के लिए कर्ज लेने की जरूरत कम हो गई है. उन्होंने जानकारी दी कि 13 अप्रैल से सुकमा में मुख्यमंत्री बस्तर स्वास्थ्य योजना के तहत 36 लाख लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग और आयुष्मान कार्ड निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा.

बढ़ती बीमारियों पर चिंता

मुख्यमंत्री ने बताया कि डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां अब गांवों में भी बढ़ रही हैं. इन्हें रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है. साथ ही आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.

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स्वास्थ्य मंत्री ने ली राज्य स्तरीय बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य मंत्री ने भी दिए अहम निर्देश

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली. इसमें मातृ-शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि समय पर इलाज और सही रेफरल से मृत्यु दर कम की जा सकती है.

गुणवत्ता और मॉनिटरिंग पर फोकस

बैठक में तय किया गया कि सभी मरीजों को बेहतर इलाज मिले और जरूरी जांच सुविधाएं अस्पताल में ही उपलब्ध हों. साथ ही टीबी, मलेरिया और अन्य बीमारियों को खत्म करने के लिए योजनाओं को तेजी से लागू करने पर जोर दिया गया.

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