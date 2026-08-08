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रामानुजगंज पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री, सरकारी अस्पताल में दो महीने में जरूरी सुविधाएं शुरू होने का भरोसा

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बाबा बैधनाथ के दर्शन करने देवघर जाने के दौरान रामानुजगंज पहुंचे और कांवरिया सेवा समिति के सदस्यों से मुलाकात की. इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, बीएमओ, विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे.

स्वास्थ्य मंत्री 28 वर्षों से लगातार कर रहे बाबाधाम में दर्शन

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि बहुत सौभाग्य की बात है कि सावन के महीने में बीते 28 साल से लगातार मुझे बाबाधाम देवघर में दर्शन करने का अवसर मिलता है. रामानुजगंज में कांवरिया सेवा समिति की पूरी टीम के माध्यम से यहां पर भव्य रूप से स्वागत किया गया.

यह छत्तीसगढ़ का अंतिम प्वाइंट है. यहां हमारे राज्य सहित अन्य प्रदेशों से भी हजारों की संख्या में लोग बाबाधाम जाने के दौरान आते हैं और रूकते हैं. एक बड़े सेवा का कार्य कांवरिया सेवा समिति के द्वारा यहां चल रहा है. बाबाधाम में जल चढ़ाकर छत्तीसगढ़ के विकास, सुख समृद्धि की मंगल कामना और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बाबा वैद्यनाथ से कामना करूंगा कि प्रदेशवासी खुशहाल रहें- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बाबाधाम देवघर के लिए रवाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दो महीने में शुरू होगा अस्पताल में पूरा सेटअप

हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल ने रामानुजगंज में 100 बिस्तर अस्पताल को लेकर कहा कि यहां डायलिसिस यूनिट सहित अन्य सुविधाओं के विस्तार के लिए पूरा सेटअप खड़ा करने का पैसा हमने CGMSC को दे दिया, लेकिन उस माध्यम से ऐसा होता है कि सोनोग्राफी है, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट भारत सरकार की एजेंसी को राशि दे दिया है और उसके ऑपरेटर भी होंगे. वो यहां पर मशीन चलाएंगे तो यहां कोई दिक्कत नहीं होगी. उनकी जिम्मेदारी है. आने वाले दो महीने में उम्मीद है कि सेटअप लग जाना चाहिए.