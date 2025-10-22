ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला, चार नए मेडिकल कॉलेज समेत 6 प्रोजेक्ट के टेंडर मंजूर

स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. चार नए मेडिकल कॉलेज और दो अस्पताल भवन बनाने की तैयारी शुरू.

चार नए मेडिकल कॉलेज समेत 6 प्रोजेक्ट के टेंडर मंजूर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 22, 2025 at 9:02 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है. राज्य में चार नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों सहित कुल 6 बड़ी निर्माण परियोजनाओं के टेंडर रेट को मंजूरी मिल गई है. इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत 1,390 करोड़ रुपए से अधिक होगी. इन 6 प्रोजेक्ट के टेंडर को मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा.

ये हैं वो 6 प्रोजेक्ट और टेंडर रेट

  • मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज- ₹323.03 करोड़
  • कबीरधाम मेडिकल कॉलेज- ₹318.27 करोड़
  • जांजगीर-चांपा मेडिकल कॉलेज- ₹318.27 करोड़
  • गीदम मेडिकल कॉलेज- ₹326.53 करोड़
  • मनेंद्रगढ़ में 220 बिस्तरों वाला अस्पताल भवन- ₹28.48 करोड़
  • बिलासपुर में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और अस्पताल भवन- ₹79.52 करोड़

जनता को मिलेगी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा: इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के शुरू होने से प्रदेश के लोगों को अपने ही राज्य में बेहतर इलाज मिल सकेगा. अब बड़े शहरों में इलाज के लिए जाने की जरूरत कम होगी.

सरकार का लक्ष्य- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक तक: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.

सरकार का उद्देश्य ऐसा स्वास्थ्य ढांचा तैयार करना है, जहाँ हर नागरिक को बिना भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण और सुलभ चिकित्सा सुविधा मिले.- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

पारदर्शिता और समयसीमा पर जोर: सीजीएमएससी की बैठक में तय किया गया कि सभी निर्माण कार्य समय पर और उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ पूरे किए जाएंगे.

