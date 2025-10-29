कसडोल में संपूर्ण नेत्र सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत, स्वास्थ्य टीम घर-घर पहुंचकर कर रही आंखों की जांच

ETV Bharat / state

कसडोल में संपूर्ण नेत्र सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 1:32 PM IST

बलौदाबाजार: जिले के कसडोल विकासखंड में स्वास्थ्य विभाग की ओर से संपूर्ण नेत्र सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. इसके तहत अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर पहुंचकर आंखों की जांच करेगी. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. राजेश कुमार अवस्थी ने कसडोल ब्लॉक मुख्यालय से सर्वे टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

4 विकासखंड में सफल आयोजन: ETV भारत से बातचीत में सीएमएचओ डॉ. राजेश कुमार अवस्थी ने बताया कि यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में नेत्र रोगों की रोकथाम और शुरुआती पहचान के लिए चलाया जा रहा है. हमारे जिले में अब तक 4 विकासखंड में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है. इस वर्ष अंतिम चरण में कसडोल को चुना गया है. यहां लगभग 2 लाख 85 हजार जनसंख्या है, जिसे पूरी तरह कवर करने का लक्ष्य रखा गया है.

स्वास्थ्य विभाग की टीमें अगले दो महीनों में हर घर तक पहुंचेंगी. ग्रामीणों के नेत्र स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और किसी व्यक्ति में दृष्टिदोष या अन्य नेत्र रोग के लक्षण पाए जाते हैं, तो उसकी पहचान कर आगे की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी- डॉ. राजेश कुमार, सीएमएचओ

239 गांव और 8 सेक्टर में सर्वे अभियान: स्वास्थ्य विभाग ने पूरे कसडोल विकासखंड को 8 सेक्टर, 43 उप-स्वास्थ्य केंद्र और 239 गांवों में बांटा है. प्रत्येक सेक्टर में एक टीम को जिम्मेदारी दी गई है. सर्वे के दौरान स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर परिवार के सदस्यों से आंखों से जुड़ी समस्याओं की जानकारी लेंगे, जैसे धुंधलापन, चुभन, पानी आना, या दृष्टि कमजोर होना. जिन लोगों में लक्षण पाए जाएंगे, उनकी सूची बनाई जाएगी. मरीजों की आगे की जांच नेत्र सहायक अधिकारी (Ophthalmic Assistant) करेंगे. गंभीर मामलों में मरीजों को जिला अस्पताल या नेत्र शल्य चिकित्सा केंद्र भी रेफर किया जाएगा.

ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक निभाएंगे अहम भूमिका: कार्यक्रम के पहले चरण में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (MPW) और मितानिन घर-घर सर्वे करेंगे. सर्वे के दौरान वे नेत्र रोगों के लक्षणों के साथ-साथ लोगों को नेत्र सुरक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी करेंगे. सीएमएचओ डॉ. अवस्थी ने बताया कि चिन्हित मरीजों का डेटा जुटाकर मोबाइल ऐप से अपलोड किया जाएगा ताकि हर गांव की स्थिति का रियल-टाइम विश्लेषण किया जा सके.

आवश्यकता होने पर की जाएगी सर्जरी, वितरित होंगे चश्मे: CMHO ने बताया कि सर्वे के बाद जिन लोगों में मोतियाबिंद, कांचियाबिंद या अन्य दृष्टिदोष पाए जाएंगे, उनकी निशुल्क सर्जरी कराई जाएगी. इसके अलावा जरूरतमंदों को चश्मे भी दिए जाएंगे. हमारा लक्ष्य केवल रोग की पहचान नहीं बल्कि इलाज और पुनर्वास तक लोगों को सहायता पहुंचाना है. डॉ. अवस्थी ने कहा कि, पिछले वर्षों में जिले के अन्य ब्लॉकों में यह कार्यक्रम काफी प्रभावी रहा है. कई वृद्ध और कमजोर दृष्टि वाले ग्रामीणों को ऑपरेशन के बाद सामान्य दृष्टि वापस मिली है.

सर्वे में इन बीमारियों की पहचान होगी

  • मोतियाबिंद (Cataract)
  • कांचियाबिंद (Glaucoma)
  • रेटिनोपैथी (Retinopathy)
  • दृष्टिदोष (Refractive Error)
  • दृष्टिहीनता (Blindness)
  • आंखों में संक्रमण और सूजन जैसी सामान्य समस्याएं

स्वास्थ्य शिक्षा और नेत्रदान पर भी जोर: स्वास्थ्य विभाग की टीम गांवों में जाकर लोगों को आंखों की देखभाल के तरीके भी बताएगी. ग्रामीणों को समझाया जाएगा कि मोबाइल और टीवी स्क्रीन के अत्यधिक उपयोग से बचें, संतुलित आहार लें और धूल या धुएं वाले माहौल में आंखों की सुरक्षा करें. साथ ही नेत्रदान के लिए भी जागरूक और प्रेरित किया जाएगा. CMHO का कहना है कि, नेत्रदान एक ऐसा सामाजिक कार्य है जिससे किसी अंधे व्यक्ति को दृष्टि मिल सकती है.

कार्यक्रम की निगरानी जिला स्तर से: पूरा कार्यक्रम जिला नेत्र नियंत्रण कक्ष की निगरानी में चल रहा है. हर दिन की रिपोर्ट संबंधित सेक्टर और ब्लॉक अधिकारियों को भेजी जाएगी. जो भी डेटा तैयार होगा, उसके आधार पर जिले की नेत्र स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार की जाएगी, जिससे भविष्य की योजनाओं में सुधार किया जा सके.

लोगों में बढ़ रही उम्मीद: ग्रामीणों में इस अभियान को लेकर उत्साह और उम्मीद दोनों है. पिछले साल जिन विकासखंडों में यह कार्यक्रम चलाया गया था, वहां हजारों लोगों को दृष्टि सुधार का लाभ मिला है. कसडोल की गृहिणी कमला बाई नेताम ने कहा कि, पहले आंख में जलन और धुंधलापन रहता था, अब गांव में ही डॉक्टर देखने आए तो इलाज मिल गया.

ETV भारत को डॉ. राजेश अवस्थी ने बताया कि, सभी स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि यह केवल सर्वे नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का अभियान है. हर आंख की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है. हमें यह सुनिश्चित करना है कि कसडोल ब्लॉक का कोई भी व्यक्ति बिना जांच के न रहे. जनता से भी अपील है कि स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें और आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या छिपाएं नहीं.

